Interview über Corona vs. Grosse Pest

Die Grosse Pest forderte allein in Italien unzählige Todesopfer. Nur Mailand blieb verschont. Wieso?

Das verdankte die Stadt Luchino Visconti. Der ältere und politisch bedeutendere Vorfahre des Filmregisseurs («Tod in Venedig») war Stadtherr von Mailand um die Mitte des 14. Jahrhunderts. Er repräsentierte eine neue Machtausübung: Alle Gewalt lag in einer Hand. Das war das Konkurrenzmodell zur breit gestreuten Republik mit vielen Räten und grosser Teilhabe. Luchino Visconti war der einzige Machthaber Europas, der präventiv, also vorausschauend und vorauseilend, auf die Pest reagiert hat.