Spezielle Covid-Massnahme an Schulen – In Pausen werden Primarschulkinder in Sektoren eingeteilt Kein gemeinsames Spielen: Regionale Primarschulen treffen zusätzliche Massnahmen, um Corona-Ansteckungen einzudämmen. Damit ecken sie bei einigen Eltern an. Benjamin Wirth

Lokale Primarschulen möchten nicht, dass sich die Schüler in den Pausen vermischen. (Symbolbild) Foto: Roland Schmid

Um 10 Uhr läutet an den Primarschulen der Pausengong. Normalerweise würden wenige Sekunden danach Dutzende Kinder die Zimmertüren einrennen und nach draussen stürmen, um gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Parallelklassen zu spielen. Doch was ist derzeit schon normal?

Wegen der Corona-Pandemie treffen einige Schulen in der Region Basel rigorose Massnahmen, um das Ansteckungsrisiko auch bei den Jüngsten möglichst gering zu halten. Zum Beispiel die Primarschule Mühlematt in Binningen: Sie möchte nicht, dass sich die Schüler in den Pausen vermischen. Dafür hat sie Sektoren errichtet, in denen sich je eine Klasse aufhalten darf.