Der Landrat gibt sich Ferien – In Notzeiten wird die Demokratie schnell zur Luxusstaatsform Im Baselbieter Landrat war man sich uneinig darüber, wie intensiv die Notverordnungen der Regierung zu diskutieren sind. Ein Streit mit Tradition. Thomas Gubler

Im Krieg sei die Wahrheit stets das erste Opfer, lautet eine gängige Redensart. Dass in Krisenzeiten die Demokratie auch nicht mehr zu den höchsten Gütern zählt, hat man in jüngster Zeit ebenfalls mehrfach gehört – und mithin sogar erfahren. Parlamente werden plötzlich willfährig, schaffen sich selber ab wie in Ungarn oder wollen plötzlich ihre Kontrollfunktion nicht mehr richtig wahrnehmen.