Rekordniederschläge in den USA – In New York hat es in einer Stunde noch nie so viel geregnet

Männer versuchen im New Yorker Stadtteil Queens, ein Auto von einer überfluteten Strasse wegzubringen. Foto: Justin Lane (Keystone)

Der Tropensturm «Henri» hat der US-Metropole New York am vergangenen Wochenende Regen in Rekordmengen gebracht. Am späten Samstagabend sei am Central Park in Manhattan die regnerischste Stunde in New York seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen worden.

Umgerechnet 49 Millimeter Regen fielen dabei binnen 60 Minuten und überfluteten die Strassen der Millionenstadt, teilte die Nationale Wetterbehörde in New York mit. Insgesamt ist der diesjährige Sommer in der US-Grossstadt nicht nur sehr heiss und sonnig, sondern bringt auch immer wieder starken Niederschlag. 2021 sei bislang bereits der zweitfeuchteste Sommer in der New Yorker Geschichte, hiess es.

Laut dem Weather Service fielen die grössten Niederschlagsmengen in Oakland in New Jersey, im Bergen County, entlang des East River in Brooklyn Heights und im Prospect Park in Brooklyn. Im Mount Prospect Park verwandelte sich eine Treppe in einen Wasserfall.

SDA/oli

