Armut in Baselland – In Muttenz öffnet eine neue Tafel für Bedürftige Der Verein Tafel Thanksgiver Schweiz eröffnet am Mittwoch seinen zweiten Standort. Aufgrund von Pandemie und Flüchtlingswelle erleben die ehrenamtlichen Helfer einen Ansturm wie noch nie. Und stossen an ihre Grenzen. Karoline Edrich

Der Verein rettet noch geniessbares Essen vor dem Wegwerfen und verteilt es an Bedürftige. Foto: PD

Eine weltweite Pandemie und Flüchtlingsströme aus Kriegsgebieten: Die Nachfrage nach Lebensmittelhilfen in der Region ist immens. Das spüren auch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Vereins Thanksgiver Schweiz. An ihrer wöchentlichen Tafel in Birsfelden versorgen rund 40 Freiwillige 500 bis 600 Personen wöchentlich mit Nahrungsmitteln. «Immer mehr Menschen benötigen unsere Hilfe. Gleichzeitig sind unsere Kapazitäten in Birsfelden bereits ausgeschöpft», so die Gründerin Laura Rosso. Der neue Standort in Muttenz gebe dem Verein die Möglichkeit, noch mehr Bedürftigen zu helfen.

«Wenn man ein erfülltes Leben hat, sollte man auch etwas geben», so Rosso. Das ursprüngliche Projekt in Birsfelden hat sie 2019 ins Leben gerufen. «Während der Pandemie hatte ich viel Zeit. Und ich habe immer schon gerne geholfen.» Mit ihrem Konzept möchte die Gründerin nebenbei auch der Umwelt etwas Gutes tun: Von Lebensmittelketten beziehen die Helferinnen und Helfer überschüssige Nahrungsmittel. «Diese können wir dann an die Menschen weitergeben, die sie dringend brauchen.»

Die Lebensmittel, welche an der Tafel wiederum nicht wegkommen, vergeben die Ehrenamtlichen als Tierfutter. Unterstützt wird der Verein unter anderem von der Schweizer Tafel, welche die Helfenden wöchentlich mit Nahrungsmitteln versorgt. Am Mittwoch soll die Tafel zum ersten Mal von 13 bis 17 Uhr bei der evangelischen Kirche Schänzli stattfinden. «Das neue Projekt wird noch grösser als unsere Hilfsaktion in Birsfelden», so Rosso. Deshalb suche sie immer noch helfende Hände.

Sie sind interessiert? Hier können Sie sich als Helferin oder Helfer anmelden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.