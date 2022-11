Weihnachten kommt näher – In Muttenz können die Weihnachtsbäume selbst geschnitten werden Die Bürgergemeinde Muttenz hat ein spezielles Angebot: Am Samstag, 17. Dezember, können Interessierte selbst einen Weihnachtsbaum auswählen und schneiden. Tobias Burkard

Bald schon können in Muttenz Weihnachtsbäume gekauft werden – auch besteht die Möglichkeit, diese selbst zu schneiden und einzupacken. Foto: Tamedia Archiv

In einem Monat ist Weihnachten: Neben dem Einkaufen der Geschenke gilt es nun bald auch schon, den richtigen Tannenbaum zu finden und zu schmücken. Für die Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde Muttenz gibt es dieses Jahr ein spezielles Angebot: An einem Tag werden Bäume zur Verfügung stehen, die selbst geschnitten und eingepackt werden können.

Natürlich gibt es auch einen regulären Verkauf: Die Weihnachtsbäume werden auf dem Dorfplatz in Muttenz und in der Eselhallen zum Verkauf angeboten: «Die Bäume stammen aus ökologisch bewirtschafteten Weihnachtsbaumkulturen von Muttenz, Pratteln und Frenkendorf», wie die Bürgergemeinde mitteilt. Der reguläre Verkauf läuft von Freitagnachmittag, 16. Dezember, von 13 bis 16.30 Uhr, und von Samstag, 17., bis Montag, 19. Dezember, jeweils von 10 bis 6.30 Uhr, beim Dorfplatz.

Angebot für Familien

Zudem gibt es die spezielle Möglichkeit, einen Weihnachtsbaum selbst auszusuchen und zu schneiden. Am Samstag, 17. Dezember, von 10 bis 17 Uhr, besteht dieses Angebot: «Gern erwartet Sie Hansueli Vogt, Waldchef der Bürgergemeinde, in der Weihnachtsbaumkultur in der Eselhallen. Der Weg ist ab Geispelhof signalisiert», so die Bürgergemeinde.

Das Angebot richtet sich explizit an Familien. Für sie sei es ein Erlebnis, den eigenen Weihnachtsbaum inmitten der Weihnachtsbaumkultur selbst auszusuchen und zu schneiden. Der ausgesuchte und geschnittene Baum werde in ein Netz eingepackt und könne entweder sofort mitgenommen werden oder sonst zum Weihnachtsbaum beim Kirchplatz geliefert werden.

Auch für das passende Ambiente ist gesorgt: «Eine Feuerschale, um sich aufzuwärmen oder das Mitgebrachte zu bräteln, rundet die Weihnachtsstimmung in der Eselhallen ab», ist zu lesen.

