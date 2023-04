Gebührenpflichtiges Parkieren – In Muttenz ist ab dem 1. Juni Schluss mit den meisten Gratisparkplätzen Die Gemeinde Muttenz führt die Parkraumbewirtschaftung ein. Künftig darf nur länger im Dorf parkieren, wer sich für eine elektronische Parkkarte registrieren lässt und dafür tief in die Tasche greift. Simon Erlanger

Künftig soll das Parkieren an der Muttenzer Hauptstrasse sehr viel mehr kosten. Die Gemeinde führt per 1. Juni eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung ein. Foto: Nicole Pont (Archiv Tamedia)

Muttenz führt eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung ein. Ab 1. Juni 2023 wird das Parkieren auf allen öffentlichen Parkplätzen in der Gemeinde gebührenpflichtig.

Neu stünden die Parkflächen in der weissen Zone nur noch maximal 3 Stunden gebührenfrei zur Verfügung, so die Gemeinde in einer Mitteilung am Dienstag.

Mit der Einführung der Parkraumbewirtschaftung müsse nun die Ankunftszeit analog der blauen Zone mit der Parkscheibe deklariert werden. «Möchte man das Fahrzeug länger abstellen, so muss eine Tages- oder Halbtageskarte bezogen werden», schreibt die Gemeinde.

Gemeinde will Daten

Einwohnerinnen und Einwohner, Wochenaufenthalterinnen und Wochenaufenthalter, ortsansässige Unternehmen sowie Angestellte eines ortsansässigen Unternehmens könnten eine Einwohnerparkkarte oder eine Angestelltenparkkarte beziehen. Für den Bezug einer solchen behördlichen Bewilligung könne man sich seit dem 1. April auf der Website der Gemeinde Muttenz mittels eines Onlinetools registrieren.

Physische Parkkarten, welche hinter die Windschutzscheibe gelegt werden müssen, gebe es nicht mehr, schreibt die Gemeinde. Mit der Registrierung und dem Ausstellen der Bewilligung würden die Fahrzeugdaten erfasst, und bei einer Kontrolle durch die Gemeindepolizei wird das Kontrollschild automatisch mit dem System abgeglichen. So erhalte die Gemeindepolizei Auskunft darüber, ob eine gültige Bewilligung vorhanden ist. Fahrzeuge ohne gültige Parkkarte werden gebüsst. Die Massnahmen gelten jeweils von Montag bis Samstag zwischen 7 und 19 Uhr.



