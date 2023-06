«Wie geht’s dir?»-Bänkli – In Münchenstein soll über psychische Gesundheit gesprochen werden Insgesamt 30 Baselbieter Gemeinden beteiligen sich an der Aktion der beiden Gesundheits­förderungen Schweiz und Baselland. Lea Buser

Vor dem Areal Obere Loog an der Schulackerstrasse in Münchenstein steht neu ein «Wie geht’s dir?»-Bänkli. Foto: Gemeinde Münchenstein

Vor dem Areal Obere Loog an der Schulackerstrasse in Münchenstein befindet sich seit kurzem eine knallgelbe Sitzbank. «Wie geht’s dir?», lautet die Frage, die in schwarzen Buchstaben darauf zu lesen ist.

Das zwischengenutzte Areal sei zu einem beliebten Treffpunkt für alle Generationen geworden, schreibt die Gemeinde Münchenstein am Montag. Zum Angebot gehören mehrere Sitzmöglichkeiten, neu auch ein «Wie geht’s dir?»-Bänkli, welches Mitarbeitende des Gemeindewerkhofs installiert haben.

Dieses soll die Bevölkerung dazu einladen, miteinander ins Gespräch zu kommen und generationen­übergreifende Kontakte zu knüpfen. «Denn Gespräche entlasten, bringen einen auf andere Gedanken und spenden Kraft», schreibt der Kanton.

Die Frage, wie es dem Gegenüber geht, soll aber nicht nur als Small-Talk-Floskel dienen, vielmehr sollen sich die Menschen auch mit dem Thema psychische Gesundheit auseinandersetzen. Es handelt sich um eine Aktion im Rahmen der Kampagne «Wie geht’s dir?» der Deutschschweizer Kantone und der Stiftung Pro Mente Sana im Auftrag der Gesundheits­förderungen Schweiz und Baselland.

Diese Gemeinden machen mit Infos einblenden Liestal (zwei Bänkli)

Seltisberg

Zwingen

Arboldswil

Wittinsburg

Röschenz

Eptingen

Buckten

Arlesheim

Itingen

Waldenburg

Oberdorf

Gelterkinden

Brislach

Kilchberg

Läufelfingen

Wenslingen

Giebenach

Münchenstein

Aesch

Liesberg

Rothenfluh

Lampenberg

Maisprach

Langenbruck

Lupsingen

Burg im Leimental

Oltingen

Frenkendorf

Nenzlingen

Insgesamt nehmen 30 Baselbieter Gemeinden an der Kampagne teil, die zur Enttabuisierung im Bereich psychische Gesundheit beitragen soll. So stehen die Bänkli, die im Werkheim Dietisberg angefertigt wurden, auch in Liestal, Wittinsburg oder Aesch.

An der Armlehne der Sitzbank ist eine Flyerbox mit Informationsmaterial zum Thema psychische Gesundheit befestigt. Der QR-Code auf der Box führt zur Website der Kampagne.

Nicht nur auf die psychische, sondern auch auf die physische Gesundheit sollen die gelben Bänkli einen positiven Einfluss haben. «Aufgrund der gut erreichbaren Positionierung wird Personen, ob jung oder alt, mit oder ohne Mobilitäts­einschränkungen, ein Platz zur Erholung angeboten», heisst es in der Medienmitteilung.

