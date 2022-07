Tobender Kulturkampf in Mexiko – Fröhliche Farben müssen einheitlichem Grauweiss weichen Die bunt bemalten Imbissbuden in Mexiko-Stadt sollen verschwinden. Dagegen formiert sich massiver Widerstand, denn viele halten die Stände für ein herausragendes Beispiel der Populärkultur Mexikos. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Auch aus der Luft ein buntes Bild: Die Buden im Stadtteil Cuauhtémoc. Foto: Alfredo Estrella (AFP)

Wenn es stimmt, dass das Auge mitisst, dann sind die Gaumenfreuden in Cuauhtémoc zuletzt sehr viel fader geworden. Der Bezirk, benannt nach dem letzten Aztekenherrscher, ist einer von 16 von Mexiko-Stadt. Hier liegen Altstadt, Präsidentenpalast, Ausgrabungsstätten und dazu auch noch Hipster-Viertel wie Roma und Condesa. Kurz: Es gibt viel zu sehen in Cuauhtémoc. Lange gehörten zum ortstypischen Strassenbild auch die traditionellen Imbissbuden, knallig bunt bemalt mit Schriftzügen: «Super Tacos!» Oder: «Ricas Tortas!» Darunter: dampfende Töpfe, lachende Schweinchen, grimmige Lucha-Libre-Wrestler. Schon beim Vorbeigehen bekam man Hunger.

Doch damit ist nun Schluss. Seit ein paar Wochen lässt die Lokalregierung die Bilder übermalen, so gibt es nun einheitliches Grauweiss statt fröhlicher Farben auf jeder einzelnen der fast 1500 Buden in Cuauhtémoc.

Was ist Kunst?

Die Idee zu alldem stammt von Sandra Cuevas. Die konservative Bürgermeisterin will aufräumen in ihrem Bezirk. Schlaglöcher werden gefüllt und Lampen installiert, die Strassen sollen unverstellt sein, ordentlich und sauber. Die durchaus chaotischen Imbissstände stören bei alldem, die bunten Bilder werden darum systematisch ersetzt durch ein schlichtes Logo: «Cuauhtémoc ist dein Zuhause».

Sandra Cuevas sagt, sie handle auf Wunsch der Anwohner. Und ohnehin: Welchen Wert haben schon ein paar bunte Buden? «Das sind vielleicht lokale Bräuche, aber bestimmt keine Kunst», so Cuevas. Viele Fans und Kreative sehen das anders. Sie sagen, die bemalten Stände seien ein Ausdruck von Volkskunst und deren Auslöschung sei ein Angriff auf die Populärkultur Mexikos.

Tatsächlich füllen die Schilder und Bilder längst Ausstellungen und Kunstbücher, Websites und Instagram-Accounts widmen sich dem Design der sogenannten rótulos. Die Politik habe kein Recht zu entscheiden, was Kunst sei und was nicht, sagen Aktivisten. Längst haben sie sich organisiert, in eigenen Netzwerken und unter dem Motto: #ConLosRotulosNo – Finger weg von den Schildern und Bildern!

Die Welt wird immer gleicher

Dabei spielt auch eine Rolle, dass Cuauhtémoc schon seit Jahren von einem rabiaten Veränderungsprozess überrollt wird: Wo einstmals Künstlerwohnungen standen, wachsen heute Apartmentblocks in den Himmel, die Viertelkneipen schliessen, stattdessen kommen Caféketten, mit Sojamilch-Latte-Macchiato, aber ohne Charme und Flair.

Auch anderswo leiden Städte und ihre Bewohner unter diesem Phänomen. Boston, Bangkok, Bogotá: Die Welt wird immer gleicher. In Mexiko-Stadt haben sich Künstler vor einigen Jahren sogar eine Volksheilige gegen die Gentrifizierung ausgedacht – Santa Marí la Juaricua, mit eigenem Schrein und Prozessionen.

Dabei ginge es auch anders. In Buenos Aires werden Busse seit jeher mit gewundener Schrift, Ranken und stilisierten Blumen bemalt. Filete porteño heisst dieser eigene Designstil. In den 70er-Jahren verbot die Stadtverwaltung die Bemalung. Zum Glück hat man sich heute umorientiert: Der filete porteño ist mittlerweile Weltkulturerbe, und die bemalten Schilder sind ein sehr beliebtes Mitbringsel für Touristen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.