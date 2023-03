Streik legt Deutschland lahm – In Lörrach kümmert es (fast) keinen Für die Region Basel und das grenznahe Deutschland ist der Streik glimpflich verlaufen: Die Leute waren vorbereitet. Andrea Schuhmacher

Der Lörracher Hauptbahnhof blieb am Montag menschenleer. Ein Mitarbeiter verwies Reisende an den Busbahnhof. Foto: Dominik Plüss

Seit Tagen wappneten sich die Leute in Deutschland für den grossen Warnstreik im Verkehrssektor der Gewerkschaft Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Montag. Betroffen sind der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene, nahezu sämtliche deutschen Flughäfen, Wasserstrassen und Häfen sowie die Autobahngesellschaft. In den Schweizer Grenzregionen fragte man sich: Würden die angedrohten Autobahnblockaden ein Verkehrschaos auslösen? Fahren die grenzübergreifenden Züge, S-Bahnen und Busse?

Diese Folgen hatte der Streik auf BVB und Euro-Airport Infos einblenden Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) haben am Montag mehr Passagiere auf den Linien zwischen dem Badischen Bahnhof und dem Bahnhof SBB erwartet. «Ganz konkrete Auswirkungen hat der Streik auf die Linie 38 mit Anschluss auf Linie 48 – dort sind normalerweise auch Busse der Südbadenbus GmbH unterwegs. Das sind die roten Busse, die man sonst sieht – wegen des Streiks sieht man diese aber heute sicher nicht», sagt BVB-Mediensprecher Matthias Steiger. Auf dem Euro-Airport Basel-Mülhausen sind am Montag Flüge nach Hamburg und Frankfurt annulliert worden. Nicht betroffen waren die Easyjet-Flüge nach Berlin.

In der Region Basel arbeiten Zehntausende Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Am frühen Morgen ist im Badischen Bahnhof in Basel aber tote Hose. Normalerweise halten hier alle Fern- und Regionalzüge der Deutschen Bahn (DB) und der SBB zwischen Deutschland und der Schweiz – nicht so heute. Kein einziger Mensch steht auf den Perrons. Auf den Anzeigetafeln stehen überall dieselben Worte: «Streik der EVG – Kein Zugverkehr!» Ein Mitarbeiter sagt, es seien schon den ganzen Morgen nur vereinzelt Leute aufgetaucht – um einzukaufen.

Der Warnstreik bringt praktisch den gesamten öffentlichen Verkehr in Deutschland zum Erliegen. Foto: Andrea Schuhmacher

Sind die Grenzgängerinnen und Grenzgänger aufs Auto umgestiegen? Beim Zwischenstopp am Zoll in Lörrach will ein deutscher Beamter aber kein grösseres Verkehrsaufkommen als üblich gesehen haben.

In Lörrach angekommen, ist der Grund dafür klar: Es sind Busse unterwegs. Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH selbst wird nicht direkt bestreikt. Zudem hat die SBB Deutschland, die die S-Bahn-Linien im Kreis Lörrach betreibt, ab Riehen bis Zell im Wiesental für Ersatzbusse für die S6 gesorgt. Da ein Stellwerk in Lörrach bestreikt wird, können die Züge des SBB-Tochterunternehmens nicht fahren.

Mit dem Postauto nach Lörrach

«Wir haben sieben Busse von regionalen Partnern organisiert, drei aus Deutschland, vier aus der Schweiz», sagt Daniel König, Leiter Markt der SBB Deutschland, auf Anfrage. Einige Schweizer Busse stechen an der Busstation beim Hauptbahnhof in Lörrach sofort ins Auge: Es sind die typisch gelben Postautos.

Passagiere warten auf Ersatzbusse beim Lörracher Busbahnhof. Foto: Dominik Plüss

König zieht am Nachmittag eine positive Bilanz: «Viele Menschen wussten über den Streik Bescheid, am Hauptbahnhof in Lörrach verlief alles ruhig.» Man habe den 30-Minuten-Takt einhalten können. Er hofft, dass der Abendverkehr mindestens auf der S6 wieder normal verlaufen kann: «Angekündigt ist, dass das Stellwerk in Lörrach nur bis 18.15 Uhr bestreikt wird.»

Per Zoom im Unterricht

Königs Bilanz bestätigen auch Passantinnen und Passanten im Zentrum Lörrachs. «Mich hat dann einfach Mama mit dem Auto zur Schule gefahren», sagt die 16-jährige Leonie. Auf dem Weg habe es Stau gegeben – aber, wie auch die «Badische Zeitung» schreibt, nicht viel mehr als üblich. «An der Schule haben aber schon ein paar gefehlt.»

Auch Pietro berichtet von einem Kollegen, der es wegen des Streik nicht in die Schule schaffte: «Er hat dann einfach per Zoom mitgemacht.» Er selbst habe das Auto zur Arbeit genommen. Über den Streik hat sich der Handwerker nicht gross Gedanken gemacht, er würde den Streikenden aber eine Lohnerhöhung gönnen. Sein Arbeitskollege Benedikt ist hingegen sauer: «Das ist frech gegenüber unserem Berufszweig, wir mussten auch während Corona arbeiten.»

Die junge Mutter Sarah sieht es dann wieder ganz gelassen: «Ich habe mich auf den Streik vorbereitet und das Auto statt den Bus in die Stadt genommen.» Wobei sie sich aber schon den ÖV zurückwünscht: «Wegen der Parkplätze.»

