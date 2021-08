Regisseur aus Burma – In Locarno läuft sein Film, zu Hause droht der Bürgerkrieg Filmemacher Maung Sun fürchtet am Festival in Locarno, dass der Konflikt in Burma eskalieren wird. Seine Produzentin wurde bereits verhaftet. Pascal Blum

Maung Sun am Filmfestival in Locarno. Foto: Massimo Pedrazzini (Ti-Press)

«Kennen Sie ‹The Truman Show› mit Jim Carrey?», fragt der 38-jährige Regisseur Maung Sun aus Burma. «So kommt mir das Leben in Burma vor. Wir glauben, dass wir in der Realität leben, aber in Wahrheit ist alles nur Show, im Hintergrund wird alles gelenkt vom Militär.»

Seitdem sich die Streitkräfte in Burma am 1. Februar an die Macht geputscht haben, sind 900 Menschen getötet und Tausende verhaftet und gefoltert worden. Berüchtigt ist insbesondere das Vernehmungslager Shwe Yamin Htet im Wirtschaftszentrum Rangun. Eine 17-jährige ehemalige Gefangene hat gegenüber Radio Free Asia berichtet, sie sei permanent geschlagen worden. Auch sexuelle Übergriffe seien häufig gewesen.

