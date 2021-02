Fasnacht – mal anders – In Liestal und Pratteln hat die Fasnacht bereits begonnen Gewerbe und Cliquen wollen die fünfte Jahreszeit trotz Corona-Not feiern. Die Idee heisst: Besser in Schaufenstern und Vitrinen präsent sein als gar nicht. Daniel Aenishänslin

«Nur positive Rückmeldungen»: Ruedi Schafroth und Martin Klaus vom Fasnachtskomitee Liestal stossen mit ihrer Alternativ-Fasnacht bei den Leuten auf Anklang. Foto: Dominik Pluess

Die Fasnacht kommt in die Vitrine. Zumindest in Liestal und in Pratteln. Rund 40 Liestaler Schaufenster werden fasnächtlich geschmückt. Martin Klaus, Präsident des OK Fasnacht 2021, sagt, warum: «Damit man im Stedtli zumindest ein wenig den Geruch und den Geschmack von Fasnacht erleben kann.»

In Liestal verknüpfen die Verantwortlichen «Solidarität und Tradition». Das darbende Gewerbe soll stimuliert werden. Ein Wettbewerb solls richten. Vom 15. bis 27. Februar werden die liebevoll dekorierten Schaufenster im Internet gezeigt. Die Seite ist bereits online. Die drei Sieger-Vitrinen werden von der Stadt Liestal mit insgesamt 2000 Franken Prämie bedacht. Sie verlosen diese Summe in Form von Gutscheinen unter der abstimmenden Teilnehmerschaft. Damit solle der Kontakt zwischen Gewerbe und Kundschaft angekurbelt werden, erklärt Klaus, der selbst ein Liestaler Gewerbler ist.

Heute zartes Pflänzchen, morgen Tradition

In Pratteln gibt es keinen Wettbewerb. «Wir streben keinen Wettbewerb untereinander an», sagt Peter Lüdin, Prattler Fasnachtskomitee-Obmaa, «die Cliquen wollen sich automatisch im besten Licht zeigen.» Während in Liestal das Gewerbe die Vitrinen dekoriert, sind es in Pratteln Cliquen. Sieben Schaufenster um den Schmittiplatz bleiben den Februar über ein fasnächtlicher Blickfang. Die Aktion habe im kleinen Rahmen gut angefangen – quasi als zartes Pflänzchen, das in den nächsten Jahren gedeihen soll. Er hoffe, dieser Anfang mache Lust auf mehr, sagt Lüdin, «sodass im günstigsten Fall daraus eine Tradition entsteht».

Während in Pratteln die traditionellen 24 Adventsfenster in der Gemeinde als Vorlage für die Fasnachtsfenster dienten, wurde die Idee in Liestal aus der Not geboren. Aus der Corona-Not. Im Sommer formierte sich das OK Fasnacht 2021. Sein Ziel war es, Fasnachtsveranstaltungen auszutüfteln, die mit den BAG-Massnahmen kompatibel sind. «Wir hatten verrückte Ideen, haben wirklich versucht, das letzte herauszuholen», erzählt Martin Klaus. Weit seien sie gewesen in ihren Vorbereitungen. Viele Bewilligungen hätten sie bereits eingeholt. «Dann kam die zweite Welle und machte alles platt.» Klaus bleibt nur ein Schulterzucken. Die Aktion mit den dekorierten Schaufenstern ist etwas, das noch geblieben ist.

Die letzten drei

Deshalb wurde auch das OK Fasnacht 2021 verkleinert. Übrig geblieben sind Präsident Martin Klaus, der für die bunten Vitrinen zuständig ist, und Ruedi Schafroth. Er zeichnet als Präsident des Fasnachtskomitees für das Höhenfeuer verantwortlich. Wo es brennen wird, will Schafroth nicht sagen. «Nur so viel: Es wird von vielen Punkten Liestals aus sichtbar sein, ganz bestimmt vom Stedtli aus.» Verfeuert wird das Holz, das seit zwei Jahren in den grossen Feuerwagen des Chienbäse-Umzugs lagert. 2019 durften sie nicht auf die Strecke wegen zu starken Windes, vergangenes Jahr wurden sie vom Virus ausgebremst.

Vervollständigt wird das Rest-OK von Michael Augsburger, der die beiden unterstützt. Die drei hoffen, dass die Privathaushalte mit dem Deko-Vorstoss der Gewerbler mitziehen. Je mehr Fenster dekoriert seien, desto intensiver werde das Fasnachtserlebnis. Auch die Cliquen sind aufgefordert, dekorativ tätig zu werden. Letztlich soll noch das Liestaler Törli im Zentrum einer Aktion stehen – die bis auf weiteres geheim bleibt.

«Die Aktion mit den Schaufenstern ist sehr gut aufgenommen worden», sagt Ruedi Schafroth, «ich habe nur positive Rückmeldungen erhalten». Dass gerade besondere Umstände zu besonderen Erlebnissen führen können, weiss Peter Lüdin spätestens seit der Prattler Fasnacht 2019. Es gab noch eine bewilligte Wagenburg im Zentrum und zwei Schnitzelbank-Abende in den Beizen. Tout Pratteln, das die Fasnacht liebt, traf sich da nochmals. «Eine Fasnacht für Fasnächtler war das», schwelgt Lüdin in Erinnerungen, «für viele eine Jahrhundertfasnacht.»