Erste Basler Chornacht – In höhere Sphären erhoben – und auf dem Marktplatz gelandet Über 500 Sängerinnen und Sänger traten am Freitagabend in fünf Basler Kirchen auf. Nachdem Choraktivitäten auch dieses Jahr lange verboten waren, freute man sich besonders über den Anlass. Vivana Zanetti

Einzelne Gruppierungen stimmten auf dem Marktplatz immer wieder von neuem ein Lied an. Foto: Lucia Hunziker

Am Freitagabend fand die erste Chornacht in Basel statt. Über 500 Sängerinnen und Sänger von insgesamt 15 Vokalensembles traten in fünf Kirchen auf. Sowohl klassische Oratorien wie auch moderne Radiohits und Volksmusik wurden rezitiert. Als krönender Abschluss sollten sich die Chöre und das Publikum um 23.15 Uhr zu einem gemeinsamen Singen auf dem Marktplatz versammeln. An diesem Punkt nahm der ansonsten sehr gut organisierte Event eine überraschende Wendung.

Jegliche Struktur ging flöten. Ein einheitliches, aufeinander abgestimmtes Erklingen der Stimmen kam nicht zustande. Anstelle eines Verschmelzens der 15 Chöre zu einem grossen, verwässerte die Chornacht auf dem Marktplatz. Die einzelnen hörbaren Gesangselemente verflüchtigten sich in der zugigen Nachtluft, umgeben von einer störenden Geräuschkulisse: die vorbeifahrenden Drämmli, die anderen Ausgänger und das fröhliche Getratsche der Teilnehmenden durchkreuzten den Plan des krönenden Abschlusses. Hob man zuvor in den Kirchen zu den harmonischen Mehrklängen in höhere Sphären ab, liess einen die Zusammenkunft vor dem Rathaus spätestens um 23.30 Uhr wieder sanft auf den Pflastersteinen landen.