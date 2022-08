Roman Röösli vor der EM in München – In Harry Potters Zauberwelt findet er wieder Inspiration Roman Röösli brauchte nach den Olympischen Spielen zuerst einmal Abstand. In England lernte er spezielle Riten und Bräuche kennen – und gewann das legendäre «Boat Race». Marco Keller

Jetzt nimmt er Olympia in Paris ins Visier: Roman Röösli 2.0. Foto: Gaëtan Bally (Keystone).

Ein fragender Blick, und er wusste, dass er in einer anderen Welt angekommen war. Roman Röösli hatte gerade seinem Kommilitonen erklärt, dass er normalerweise in der Schweiz keine Krawatte trage und deshalb auch keine mitgenommen habe. Diese sei aber an der Universität Oxford viel mehr als ein Mode-Accessoire, wurde ihm beschieden. Neben dem schwarzen Anzug gehöre sie zur Grundausstattung. «Ich habe dann in einem Secondhandladen etwa 20 Stück gekauft», lacht Röösli. Problem behoben.