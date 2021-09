Bildungsminister beunruhigt – In Frankreich wird Hass gegen Kinder mit Jahrgang 2010 geschürt Der Schulanfang hat für Kinder, die 2010 geboren wurden, eine bittere Note: In den sozialen Medien wird gegen sie Stimmung gemacht. Was steckt hinter dem Phänomen?

Der Übertritt aufs Collège ist für Kinder mit Jahrgang 2010 nicht einfach: Eine Hasskampagne überschattet den Schulbeginn. Symbolbild: Keystone

Der Schulbeginn in Frankreich wird von einer Hasskampagne überschattet. Diese ist Kindern vorbehalten, die im Jahr 2010 geboren wurden. Viele der zehn- bis elfjährigen Schüler haben nach den Sommerferien auf die Sekundarstufe, das Collège, gewechselt und werden dort von älteren Jahrgängen gehänselt.

Die Stimmungsmache nahm in den sozialen Medien ihren Anfang; allein auf der Plattform Tiktok hat der Hashtag #Anti2010 40 Millionen Aufrufe erreicht. Inzwischen häufen sich Berichte von Mobbing im Klassenzimmer und auf Pausenplätzen. Elternverbände und Kinderschutzorganisationen zeigen sich besorgt und haben die Regierung zum Handeln aufgefordert.

Der französische Bildungsminister Jean-Michel Blanquer hat am Freitag auf die «wachsende Bewegung» reagiert, die es sich offenbar zum Ziel gemacht habe, den Neuankömmlingen am Collège das Leben schwer zu machen. «Das ist natürlich völlig dumm, es widerspricht unseren Werten», sagt Blanquer in einem auf Twitter publizierten Video. Als Gegenaktion rief er den Hashtag #BienvenueAux2010, also «Herzlich willkommen, 2010er», ins Leben. Schulen wurden vor dem Phänomen gewarnt.

Doch was ist der Grund für diese Hassausbrüche? Laut einem Bericht der Zeitung «Le Parisien» geht die Feindseligkeit auf das vergangene Jahr zurück: Mehrere junge Nutzer des Videospiels «Fortnite» wurden von den Älteren beschuldigt, «die Codes nicht zu respektieren». Der Gruppeneffekt von Onlinespielen führt regelmässig zu Mobbingkampagnen im Internet.

«Es reicht, wenn ein etwas einflussreicher Spieler Probleme mit einem 2010 geborenen Jugendlichen hat – und das Phänomen nimmt grosse Ausmasse an», erklärt Yasmine Buono, Gründerin von Net Respect, in den Spalten von «Le Parisien».

Die Zeitung führt noch einen anderen Grund für den Hass gegen die 2010 Geborenen an. Dieser sei durch «Pop It Mania», einen im August veröffentlichten Song von Pink Lily, angefacht worden.

In dem Videoclip gibt sich die junge Sängerin als Vertreterin des 2010er-Jahrgangs aus und gibt selbstherrliche Zeilen zum Besten: «Wir sind die Queens von 2010», singt sie etwa, «Wir sind im Spiel» oder auch «2010 geboren und schon bei allen Trends dabei». Das Lied, millionenfach auf Tiktok und Youtube angeklickt, ist als Anspielung auf den Disput in der «Fortnite»-Szene zu verstehen und hat dem Konflikt eine neue, traurige Dimension verliehen.

