Neue Bahnverbindung ab Basel – In einer Stunde im Europapark Der Vergnügungspark will eine umweltfreundliche Alternative zur Anreise mit dem Auto bieten. kha

Im Ticket einbegriffen ist zudem die Busfahrt direkt zum Eingang des Parks. Foto: Laurence Rasti

Basler können schon bald in nur einer Stunde mit der Bahn in den Europapark reisen. Wie der Vergnügungspark am Freitagmorgen mitteilt, gibt es ab dem 13. Dezember 2020 eine neue Bahnverbindung. Die betreffenden Züge verlassen den Bahnhof SBB um 15.38 Uhr und treffen bereits um 16.40 Uhr in Ringsheim/Europapark ein. Bislang betrug die Fahrzeit mit der Bahn je nach Verbindung zwischen zwei und drei Stunden.

Eine Rückfahrtmöglichkeit gibt es jedoch erst am nächsten Morgen um 09.55 Uhr, was die Besucher zur Übernachtung im Park motivieren soll.

Ein weiteres Ziel ist gemäss Roland Mack, Inhaber des Europa-Parks, den Gästen eine Alternative zur Anreise mit dem Auto zu bieten: «Von zahlreichen Bahnhöfen in der Schweiz geht es jetzt direkt an den Bahnhof mit dem neuen Namen ‹Ringsheim/Europa-Park›. Gerade die Schweizer Gäste sind ja begeisterte Zugfahrer, die nun viel schneller und umweltfreundlich den Europa-Park erreichen.» Im Ticket inbegriffen sei ausserdem die Busfahrt direkt zum Eingang des Europa-Park und Rulantica.