Startups auf Geldsuche - In einer Minute Millionen einsammeln

Start-ups auf Geldsuche – In einer Minute Millionen einsammeln Die Schweizer Start-ups Deskimo und Pabio haben im exklusiven Förderprogramm «Y Combinator» zahlreiche internationale Investoren überzeugt. Mathias Morgenthaler

Gründer Christian Mischler findet, die Teilnahme am Förderprogramm sei für ihn Gold wert gewesen. Nun will er seine Firma weiter ausbauen. Foto: Evenue Photography

Christian Mischler erinnert sich noch genau an die Sekunden vor dem grossen Auftritt zu Beginn dieses Monats. Der 39-Jährige sass in einem Büro in St. Gallen und spürte, wie sein Herz pochte, als wäre er gerade eine Treppe hochgerannt. Als er aufgefordert wurde, in der Videokonferenz sein Mikrofon einzuschalten, erreichte sein Lampenfieber den Höhepunkt.

2000 akkreditierte Investorinnen und Investoren würden ihm gleich zuhören, eine Minute hatte er Zeit, ihnen sein Business so überzeugend wie möglich zu präsentieren. «Ich wusste, dass jedes Wort sitzen muss», sagt Mischler. «Zum Glück schaffte ich eine Punktlandung.» Auf die Quittung musste der Unternehmer nicht lange warten: 60 Anfragen von Investoren aus aller Welt fand er kurz darauf in seiner Mailbox.