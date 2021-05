Kaum Nachfrage in Pratteln – Das Ruftaxi verhindere den frühen Tod der Senioren, hiess es – und nun nutzt es keiner Das Ruftaxi in Pratteln stösst auf wenig Interesse. Nun erhält es trotzdem noch eine zweite Chance. Die Gründe. (Abo) Christian Fink

Das Ruftaxi-Experiment wird in Pratteln um ein Jahr bis Ende 2022 verlängert. Foto: Sabina Bobst

Pratteln ist zwar bestens an den öffentlichen Verkehr angeschlossen, doch periphere Wohngebiete an den Hanglagen stehen etwas im Abseits. Es geht um die Gebiete Erlimatt/Chäppeli und Chäferberg/Essig/Im Tal/Hagenbächli. «Deren Bewohner sind krass benachteiligt», schrieb Alt-SVP-Landrat Walter Biegger in seiner vor dreieinhalb Jahren eingereichten Petition. Ältere Bewohnerinnen und Bewohner, deren Mobilität eingeschränkt sei, seien dazu gezwungen, ihre Häuser zu verlassen und «in das vom ÖV bediente Dorf umzuziehen». Die Menschen würden dadurch entwurzelt, was vielfach dazu führe, «dass diese Menschen bald nicht mehr am Leben sind».