Testpflanzungen in Himmelried – In diesem Hightech-Wald wachsen 864 neue Bäume Sie kommen aus 32 Standorten in ganz Europa und sollen Daten dazu liefern, welche Pflanzen in unseren Breitengraden gut wachsen. Ein Augenschein im Schwarzbubenland mit Revierförster Josef Borer. Andrea Schuhmacher

Revierförster Josef Borer und sein Team pflanzen auf der Testfläche in Himmelried 864 Bäume in zwei Tagen. Foto: Nicole Pont

Es ist bereits von weitem zu hören: das Team von Revierförster Josef Borer. Bei strahlendem Sonnenschein sind die Forstwarte und Lehrlinge an diesem Dezembertag mit Spitzhacken bewaffnet am Werk. Der Boden dieser kürzlich gerodeten Waldfläche ist steinig. Er muss zuerst aufgelockert werden, damit die neuen Bäumchen eine Chance haben, zu wachsen. Innerhalb von zwei Tagen sollen auf dieser ca. 5200 Quadratmeter grossen Fläche in Himmelried 864 Bäume gepflanzt werden – der Forschung zuliebe.

Der Forstbetrieb Schwarzbubenland sowie die Gemeinde Himmelried beteiligen sich mit dieser Testfläche an einem gross angelegten Projekt der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). An 59 Standorten in der ganzen Schweiz werden dazu 55’000 Bäumchen gepflanzt und über mehrere Jahrzehnte beobachtet.