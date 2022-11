Gault-Millau-Aufsteiger aus Basel – In die Taverne Johann bringt der Jäger das Reh gleich selbst Die Taverne Johann schafft es mit 13 Punkten neu in die Bibel für Feinschmecker. Mit klugem Konzept gelingt hier der Spagat zwischen währschafter Küche und Spitzengastronomie. Dorothea Gängel

Er ist der Chef in der Küche der Taverne Johann: Der 34-jährige Christoph Hartmann. Foto: Dominik Plüss

Auf die Frage seines damaligen Chefs, was er denn eigentlich genau machen wolle, hatte der gelernte Koch Christoph Hartmann sofort eine Antwort. «Ich möchte mich mit einem eigenen Konzept selbstständig machen, brauche aber finanzielle Unterstützung.» Damit stiess er bei Raphael Wyniger, Inhaber des Teufelhofs, in dem Hartmann seine Lehre gemacht hatte, auf offene Ohren. Hartmann war zu der Zeit Küchenchef des zur Wyniger-Gruppe gehörenden Ufer 7, und so wusste sein Chef genau, auf wen er da setzt.