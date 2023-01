Fasnacht Sissach – «In die richtigi Richtig» Das Sujet der neuen Plakette greift die Verkehrsführung im Sissacher Zentrum auf. Daniel Aenishänslin

Einbahn, vorwärts, marsch: Der Sissacher Waggis soll in die richtige Richtung zeigen. Foto: PD

Wie der Verkehr durch die Sissacher Begegnungszone geführt werden soll, sorgte in der Oberbaselbieter Gemeinde für hitzige Diskussionen. Schliesslich einigte man sich darauf, während einer Testphase den unteren Teil der Strasse dem Einbahnverkehr zu übergeben. Eine Auswertung der gesammelten Erkenntnisse will der Sissacher Gemeinderat im Januar präsentieren. Eine erste Erkenntnis ist, dass es die Testphase auf die Sissacher Fasnachtsplakette geschafft hat. «In die richtigi Richtig», lautet das Sujet.

Die Plakette aus der Feder zeigt einen Waggis, der einen Arm ausstreckt und in die «richtige» Richtung weist. «Für uns im Vorstand der Fasnachtsgesellschaft Sissach, bedeutet aber das Sujet, in die richtigi Richtig, so viel mehr», äussert Rebecca Badella, die Präsidentin, Fasnachtsgesellschaft Sissach, «endlich gehts für uns Fasnächtler wieder in die gewohnten Bahnen, ohne Corona bedingte Auflagen und Einschränkungen.» Fasnächtlerinnen und Fasnächtler dürften ihre Jahreszeit wieder ausleben. «Wir feiern Frau Fasnacht bunt und wild in allen Strassen und Gassen», so Badella.

