Zwang für Quarantäneverweigerer – In Deutschland droht eine Einweisung in die Klinik, in Basel kommt die Polizei Die Behörden wählen im Kampf gegen die Corona-Pandemie immer schärfere Mittel. Mischa Hauswirth

Wer sich nicht an die Quarantäneanordnung der Behörden halten will, muss mit einem Besuch der Polizei, einem Strafbefehl und weiteren Behördenmassnahmen rechnen. Foto: Urs Jaudas/Tamedia

Die deutschen Behörden wollen gegen hartnäckige Quarantäneverweigerer vorgehen können, wie die Badische Zeitung berichtet. Das Land Baden-Württemberg schaffe derzeit «Absonderungsplätze in zwei Kliniken», heisst es. Solche Quarantäneplätze würden dann dauerhaft durch einen Wachdienst kontrolliert, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart. «Details und Namen können wir erst nach dem finalen Vertragsabschluss nennen, der für kommende Woche geplant ist. Eine der beiden Kliniken soll im württembergischen und eine im badischen Landesteil liegen.» Das war am Sonntag. In Baden-Württemberg könnten die Behörden schon diese Woche rigider gegen Quarantäneverweigerer vorgehen, obgleich es für eine solche Massnahme immer einen richterlichen Zwangsmassnahmebeschluss braucht.