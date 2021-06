«Kellerkinder» und ihre Leidenschaft – In der Welt der farbigen Geckos Die einen nutzen ihn als Lager-, andere als Abstellraum. Pyerre Toscano züchtet in seinem Keller Reptilien namens Gecko. Dominik Heitz

Pyerre Toscano in einem seiner vier Kellerabteile mit einem Gecko-Paar auf seinem Arm. Foto: Kostas Maros

Für Menschen, die Angst vor Reptilien haben, ist dieses Kellerlabyrinth nichts. Denn hier dreht sich alles um Geckos – jene eidechsengrossen Tiere, die sich dank Haftlamellen kopfüber an Zimmerdecken halten und ohne Probleme flink an Wänden hoch und runter laufen können.

In der Fachsprache heissen die Tiere Phelsumen. Und das weiss seit sechs Jahren auch Pyerre Toscano (35). Der gelernte Landschaftsgärtner suchte sich im Jahr 2015 zusammen mit seiner Freundin Anouschka ein Haustierchen, das klein und pflegeleicht ist und auch einmal den ganzen Tag allein zu Hause sein kann. Durch einen Arbeitskollegen, der Reptilien hält, fanden sie Gefallen an Geckos. Das Paar entschied sich für die hübschen Leopardgeckos. Nur: Sie mussten erkennen, dass diese Tiere nachtaktiv sind; tagsüber schlafen sie. So wechselte Toscano zu tagaktiven Phelsumen, während seine Freundin heute eine Katze hält, weil sie mit dieser mehr anfangen kann.