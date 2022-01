Bangen um Roche und Novartis – In der Schweiz wackelt das Pharma-Fundament

Worum geht es bei der OECD-Reform? Infos einblenden

Die Industriestaaten-Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) will internationales Steuerdumping abschaffen und überall eine Mindeststeuer der Gewinne grosser Konzerne von 15 Prozent durchsetzen. Niedrigsteuern wie in Ungarn von 10,9 Prozent, Irland von 13,8 oder Basel-Stadt von 13,04 Prozent sind so nicht mehr möglich. In der Schweiz trifft die Steuererhöhung rund 200 Firmen und 2000 ausländische Tochterunternehmen.

Ein Teil der Konzerne wird ausserdem Gewinne dort versteuern müssen, wo er auch ihren Umsatz erzielt. Dies ist vor allem auf Internetfirmen wie Amazon ausgerichtet – aber auch vier Schweizer Konzerne sind davon betroffen: Roche, Novartis, Nestlé und Holcim. Dies, weil sie einen weltweiten Umsatz von mehr als 20 Milliarden Dollar erzielen und ihre Umsatzrendite dabei zu hoch ist, denn sie liegt über 10 Prozent. (ish)