Antisemitische Parole in Muttenz – Auf dieser Brücke kommt blanker Hass zum Vorschein Eine Brückenmauer beim Hardwald wurde mit Hassbotschaften besprüht. Ein Passant zeigt sich beunruhigt, für den Israelitischen Gemeindebund ist der Fall «eher heftig». Nun reagieren die Behörden. Simon Bordier

Trotz Rechtschreibfehlern lässt dieser Schriftzug keine Zweifel am menschenverachtenden Kern der Botschaft. Foto: Nicole Pont

Caspar Battegays Hunde- und Joggingstrecke führt neuerdings nicht nur an vielen Bäumen vorbei, sondern auch an einer hasserfüllten Botschaft. «Kein Jude in Schwez», steht in gebrochenem Deutsch auf dem Mauergeländer einer Muttenzer Fussgängerbrücke geschrieben. Der leuchtend-orange Schriftzug ist mit Hakenkreuzen sowie einem «SS» in Runen versehen. Wobei auch hier ein gewisser Dilettantismus auffällt, wurden doch die Hakenkreuze in verkehrter Richtung auf die Mauer gesprayt.