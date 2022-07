Fragebogen für Ukrainerinnen – «In der Schweiz glauben die Menschen immer an das Gute» Sechs Geflüchtete erzählen zum Nationalfeiertag, wie sie ihr Gastland erleben und was sie hier besonders schön oder lustig finden. Rico Bandle Cyrill Pinto Fabienne Riklin Mischa Aebi

Karolina Vozniuk auf dem Vierwaldstättersee. Foto: Herbert Zimmermann

Karolina Vozniuk (25) ist Philosophin und Kulturveranstalterin aus Kiew. Sie kam Ende April in die Schweiz und lebt mit ihrem 14-jährigen Bruder in Bentenschwil AG. Sie arbeitet im Kulturzentrum Neubad in Luzern an der Bar.