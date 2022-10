Wettkampf um Marktanteile – In der Schweiz boomt das Geschäft mit der Cloud Amazon, Microsoft und Google bauen ihre Datenwolken aus. Der Aufholbedarf ist hierzulande gross. Warum das so ist – und wo die Risiken und Chancen liegen.

Simone Luchetta

Rollt generalstabsmässig seine Serverfarmen auf der Weltkarte aus: Amazon-Cheftechnologe Werner Vogels am Swiss Cloud Day in Zürich. Foto: Urs Jaudas

Es klingt so schön: Anbieter von Cloud-Diensten versprechen uns, dass der eigene Computer unwichtiger wird. Fotos, Musik, Videos, Dokumente: Alles lasse sich übers Internet irgendwo auf der Welt in grossen Rechenzentren abspeichern und abrufen. Weil nicht klar ist, wo diese stehen, hat sich der Begriff «Cloud-Computing» durchgesetzt: Die Rechner sind irgendwo in einer «Wolke» – oder eben auf Englisch in der Cloud.