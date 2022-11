David Degen nach dem Jerewan-Spiel – «In der Rückrunde werden wir einen anderen FC Basel sehen» FCB-Chef David Degen erlebt das Weiterkommen des FC Basel in Jerewan im Stadion. Und ist danach erleichtert, dass Rotblau auch im Februar in der Conference League vertreten sein wird. Dominic Willimann

David Dehem sagt nach dem Sieg des FC Basel in Jerewan: «Die Mannschaft hat den Charaktertest bestanden.» Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

David Degen, der FCB überwintert als einzige Schweizer Mannschaft europäisch. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Die Mannschaft hat den Charaktertest bestanden. Ich weiss, wie schwierig es ist zu zehnt. Egal, gegen welchen Gegner. Zudem hatte Jerewan die Fans hinter sich. Eine solche Unterzahl-Situation unter diesen Umständen ist für die Spieler nicht einfach.



Der Erfolg ist also verdient? Ja, am Ende hat es die Mannschaft souverän gemeistert. Als Kasim Adams reinkam, gab es hinten zudem mehr Stabilität. Dieser Auftritt stimmt mich positiv.

Wie wichtig ist es, dass der FCB im Februar wieder internationale Spiele austragen kann? Sehr wichtig. Das Finanzielle ist das Eine. Das Andere ist, dass die Jungs sich das verdient haben. Nehmen wir Andy Diouf als Beispiel. Er kommt zum FCB, weil er Ambitionen hat, Titel sammeln und international spielen möchte. Jetzt ist er für die U21 von Frankreich aufgeboten. Schauen Sie sich mal dieses Kader an. Das ist brutal! Aber das sehen eben viele Leute in der Schweiz nicht.

Sie klingen stolz. Wir gehen konsequent unseren Weg. Es ist der einzige Weg, den der FCB einschlagen kann, wenn wir die Zukunft so gestalten wollen. Wir spielen in einer Ausbildungsliga, wir können nicht vom Mäzenatentum leben. Ausser, man findet jemanden, der bereit ist, pro Jahr zehn bis 30 Millionen Franken einzuschiessen. Aber irgendwann hängt es auch dieser Person aus. Wir müssen einen Fussballclub mit gesunden Strukturen aufbauen. Deshalb fahren wir permanent Kosten hinunter und versuchen gleichzeitig, maximale Qualität zu holen. Das ist ein Balanceakt. Im Moment fehlt es schlicht an der Konstanz, aber ich bin mir sicher, dass wir das hinbekommen. In der Rückrunde werden wir einen anderen FCB sehen.

Was bedeutet das europäische Überwintern für den FCB finanziell? Wir sind noch lange nicht dort, wo wir mit den Kosten hinwollen. Deshalb ist dieser Erfolg wichtig. Doch im Vordergrund steht, dass sich der Trainer und die Mannschaft für ihre Leistung belohnt haben. Nun sind wir Zweiter und werden sehen, gegen welchen Dritten aus der Europa League wir als Nächstes antreten müssen.

Eine schwierige Aufgabe. Ich glaube an diese Mannschaft. Auch wenn es viele Experten in der Schweiz anders sehen. Aber ich lasse mir das nicht schlecht reden. Ich finde, wir haben ein Team mit guter individueller Klasse. Dass das eine oder andere im Moment noch nicht zusammenpasst, darüber können wir diskutieren. Wir müssen sicher eine Analyse machen: Weshalb und warum das so ist? Aber das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die letzten Partien in diesem Jahr gespielt sind.

Wie lange wollen oder müssen Sie die Kosten noch senken? Wir tragen noch ein bis zwei Jahre Altlasten mit uns mit. Das tut mir weh. Wenn man kein Geld hat, kann man auch keine fertigen Spieler holen. Deshalb braucht es kreative Lösungen. Ich bin der Meinung, wir haben eine Mannschaft mit individuell sehr guter und guter Qualität. Dennoch müssen wir gewisse Strukturen anpassen. Wir sind nicht blind und gehen mit uns hart ins Gericht. Aber man kann nicht von heute auf morgen alles ändern.

«Wenn man auf die Punkte schaut, ist das Meisterrennen beendet.» David Degen über den Stand des FCB in der Super League.

International läuft es dem FCB, national weniger. Der Rückstand auf Leader YB ist gross. Ist die Meisterschaft bereits entschieden? Wenn man auf die Punkte schaut, ist das Meisterrennen beendet. Aber mir geht es um etwas anderes. Wir müssen Demut zeigen, Konstanz hinbringen. Dafür müssen wir jeden Tag Gas geben und die richtigen Rückschlüsse ziehen. Aber: Es ist in diesem Jahr noch nicht fertig. Drei Meisterschaftsspiele sind noch ausstehend. Dort gilt es, das Maximum an der Punktzahl rauszuholen. Das ist kurzfristig das wichtigste Ziel. Dann können wir mit einer gewissen Ruhe in die Winterpause.

In einer Winterpause, in der der FCB erneut ein paar Transfers tätigen wird? Dazu muss ich etwas loswerden: Man spricht immer von vielen Transfers. Aber man muss auch immer schauen, welchen Umbruch wir hinter uns haben, wie wir die Struktur in der Mannschaft verändern wollten und mussten. Die Fans haben viele Transfers auf dem Papier wahrgenommen. Aber wir haben vier, fünf Spieler geholt, die in den nächsten ein bis zwei Jahren zünden sollen. Aktuell sind sie in der U-21 und lernen, sich an den FCB zu adaptieren. Das waren Zuzüge für die Perspektive und nicht für die 1. Mannschaft.

