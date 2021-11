Adväntsgass mit Zertifikatspflicht – In der Rheingasse wird es wieder vorweihnachtlich-heimelig Statt auf Begleitveranstaltungen setzt das Projektteam in diesem Jahr auf das kulinarische Angebot. Tobias Gfeller

Ab Dienstagabend wird die Rheingasse wieder zur Adväntsgass. Bild: Florian Bärtschiger

In der Rheingasse gibt es ab Dienstagabend während eines Monats wieder Glühwein, Cocktails und zahlreiche kulinarische Leckereien. 23 Gastronominnen und Gastronomen sind dem Aufruf der Adväntsgass-Organisatorinnen Eva Matt und Christine Waelti gefolgt und sorgen dafür, dass im Kleinbasel vorweihnachtliche Besinnlichkeit herrscht. Das Angebot an Standplätzen habe in etwa der Nachfrage von Standbetreiberinnen- und -betreibern entsprochen, erklärte das Projektteam am Montagmorgen im Hotel Krafft.

Dass die Adväntsgass nach dem letztjährigen pandemiebedingten Ausfall heuer wieder stattfindet, ist alles andere als selbstverständlich. Erst vor gut einer Woche gab das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt den Organisatorinnen bekannt, dass auf dem Perimeter der Adväntsgass Zertifikatspflicht gelten muss. Dies kam nach der von Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (Die Mitte) öffentlich geäusserten Enttäuschung über das mehrheitliche Nichtbefolgen der Maskenempfehlung auf dem Petersplatz während der Herbstmesse nicht überraschend. Mit der Zertifikatspflicht herrschen auf dem Weihnachtsmarkt und der Adväntsgass die gleichen Pandemieregeln.

25 Freiwillige in nur vier Tagen

Nach der Verordnung des Gesundheitsdepartements brauchte es vom Projektteam um Eva Matt und Christine Waelti einen Sondereffort, damit die Adväntsgass stattfinden kann. «Wir hatten die Option der Zertifikatspflicht natürlich schon im Kopf und uns darauf vorbereitet, aber das für die Kontrollen nötige Personal konnten wir natürlich nicht schon auf Vorrat aufbieten», betont Matt. Innerhalb von nur vier Tagen meldeten sich über verschiedene Aufrufe und Kanäle 25 Freiwillige für 101 Einsätze. Unterstützt werden sie von einem professionellen Security-Dienst sowie Vertreterinnen und Vertretern der Fasnachtsgruppen, die unter anderem den beliebten Fasnachtsgrill bewirten.

Die Adväntsgass-Organisatorinnen Eva Matt und Christine Waelti (rechts) blicken der Veranstaltung in der Rheingasse freudig entgegen. Foto: Nicole Pont

Die Rheingasse wird während der Öffnungszeiten – unter der Woche von 17 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 22 Uhr – zwischen Greifengasse und Lindenberg im Strassenbereich mit Gittern abgesperrt. Wer in den Korridor möchte, muss sein Zertifikat vorweisen. Passantinnen und Passanten, die ohne Zertifikat durch die Rheingasse wollen, können sich auf dem Trottoir frei bewegen.

Während es in früheren Jahren jeweils Begleitveranstaltungen gab, konzentriert sich das Projektteam in diesem Jahr auf das kulinarische Angebot und auf das, was die Adväntsgass am besten kann, wie es Christine Waelti formuliert: «Einen heimeligen Ort für das gemütliche Beisammensein schaffen.»

