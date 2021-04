So steht es um die Impfungen – In der Region Basel verimpft die Stadt ihre Dosen am langsamsten Wie geht es mit den Corona-Impfungen in den beiden Basel voran? Wer impft wie viel und wie schnell? Die wichtigsten Zahlen, Fragen und Antworten zur aktuellen Situation. Robin Rickenbacher

Die Kantone verimpfen ihre Dosen unterschiedlich schnell. Basel-Stadt ist hierbei langsamer als andere. Foto: Urs Jaudas

Wie viele Dosen werden aktuell in den beiden Basel täglich verimpft?

Seit etwa zehn Tagen werden in Baselland unter der Woche täglich über 3000 Dosen verimpft. Das ist ein deutlich höherer Wert als in Basel-Stadt, wo in der gleichen Zeit nie mehr als rund 1200 Dosen täglich verabreicht werden. Oftmals auch weniger. Das ist zu einem gewissen Grad normal, da das Baselbiet vom Bund gemäss Verteilschlüssel rund eineinhalbmal mehr Impfstoff erhält als der Stadtkanton (genau 1,57).

Interessant aber: Baselland schafft aktuell fast dreimal so viele Impfungen wie die Stadt. Über den ganzen Monat gesehen, ergibt sich folgendes Bild: Im April wurden bislang in Baselland 32’582 Dosen verimpft, in Basel in der gleichen Zeit 9079.