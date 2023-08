Tourismus bei tödlicher Hitze – In der Pelzjacke bei 54 Grad Celsius Erst kribbelt die Haut, dann werden die Augen trocken, der Gaumen brennt: Im amerikanischen Death Valley werden derzeit die heissesten Temperaturen gemessen – das lockt Touristen an. Jürgen Schmieder

Eine Frau posiert am 16. Juli 2023 neben einem Thermometer im Death Valley National Park, Kalifornien. Foto: John Locher (AP, Keystone)

50 Grad Celsius im Schatten. Wer im Death Valley an der Grenze der US-Bundesstaaten Nevada und Kalifornien erlebt hat, wie sich das anfühlt, weiss: Es ist, im wahrsten Sinne des Wortes, eine hirnverbrannte Idee, derzeit dorthin zu fahren. Erst kribbelt die Haut; danach werden die Augen so trocken, dass man nur noch verschwommen sieht. Der Gaumen brennt, als hätte man eine Habanero-Chilischote verschluckt. Und wenn doch einmal eine kleine Brise aufkommt, fühlt sie sich an wie der Moment, in dem man beim Pizzabacken den Ofen öffnet und hineinguckt, ob das Ding schon fertig ist.

Möglicherweise wird im Death Valley dieser Tage der Rekord für die höchste Temperatur gebrochen, die jemals auf diesem Planeten gemessen wurde. Da fragt man sich: Warum sollte jemand freiwillig hierherkommen? Die Antwort ist: genau deshalb.

Der Mensch bewertet Situationen nun mal in Zahlen und Rekorden. Im Ich-Selfie-also-bin-ich-Zeitalter ist diese riesige Anzeige an der Wetterstation im kalifornischen Furnace Creek zum Pilgerort geworden für – ja, für wen nun eigentlich? «Nun, sie ist zu einem Ort geworden, wie es Nordpol oder Mount Everest sind: Man will am eigenen Leib erfahren, wie das ist, wie sich das anfühlt», sagt William Cadwallader, der aus Las Vegas gekommen ist und natürlich über Accounts auf sozialen Medien verfügt: «Und dann will man seinen Freunden zeigen: Ich war da!» Auf der digitalen Anzeigetafel am Tag seines Besuchs: 125 Grad Fahrenheit, das sind 51,7 Grad Celsius. Kürzlich war auf dieser Tafel zu lesen: 130 Grad Fahrenheit – 54,4 Grad Celsius, die höchste Temperatur in diesem Jahr bislang, weltweit. Nicht einmal nachts wird es kühler, kürzlich wurden um 22 Uhr 46,6 Grad Celsius gemessen.

Wer also herkommt und ein Foto von sich macht, kann sagen: «Ich habe das Death Valley im Sommer überlebt!» Es gibt sogar einen eigenen Begriff für das, was da passiert im Tal des Todes: Climate Change Gawking, Klimawandel-Gaffen.

Morgens um 10 Uhr bereits 38 Grad Celsius: Touristen aus Polen am 18. Juli 2023, am Zabriskie Point im Death Valley National Park in Kalifornien. Foto: Francine Orr (Los Angeles Times, Getty Images)

Der Weltrekord in den Geschichtsbüchern, ebenfalls an diesem Ort gemessen: 56,7 Grad Celsius, im Juli 1913, obwohl darüber nun diskutiert wird. Der Historiker Christopher Burt, mitverantwortlich dafür, dass ein weiterer Hitzerekord – 57,7 Grad Celsius, 1922 in Libyen – aberkannt worden ist, hat die Death-Valley-Messung aus dem Jahr 1913 in einem Blog-Eintrag für unzulässig erklärt, wegen inakkurater Instrumente, eines unerfahrenen Beamten und der Tatsache, dass an anderen Wetterstationen in der Nähe jeweils mindestens vier Grad weniger gemessen worden sind. Er sagt: «Temperaturen von mehr als 53 Grad Celsius sind extrem selten.» Seiner Meinung nach sind die 53,3 Grad vom Juli 2021 im Death Valley der wahre Rekord (die Bestätigung für dieselbe Temperatur kürzlich steht noch aus), der National Weather Service hält aber am Rekord von 1913 fest; ein Sprecher sagt, dass er nicht glaube, dass dieser Rekord in diesem Jahr gebrochen werde.

Vielleicht ein paar andere Rekorde, die in diesem Sommer geknackt werden dürften: 2020 lag die Temperatur im Death Valley an 169 Tagen bei mehr als 37,7 Grad, vor zwei Jahren gab es elf Tage mit mehr als 51,6 Grad. Und noch ein Rekord von ausserhalb des Death Valley: In Phoenix im Bundesstaat Arizona ist die Temperatur seit dem 1. Juli an jedem Tag auf mehr als 43,3 Grad gestiegen; der bisherige Rekord ist damit längst pulverisiert, im Jahr 1974 war es 18 Tage nacheinander so warm gewesen. Es ist möglich, dass auch der Rekord für die meisten Tage mit mehr als 43,3 Grad innerhalb eines Jahres (53, im Jahr 2020) gebrochen wird.

Sollte der Klimawandel-Gaffer-Tourismus verboten werden?

Beim National Weather Service glauben sie, dass dies der heisseste Sommer im Südwesten der Vereinigten Staaten werden dürfte seit Beginn der Messungen im Jahr 1911. Das führt zum einen zu einer Debatte über die Gründe dafür – die eigentlich mit dem Begriff «Klimawandel-Gaffer» bereits abgeschlossen ist. Zum anderen wird über die Frage diskutiert: Sollte man es den Leuten nicht verbieten, ins Death Valley zu fahren, nur um zu erfahren, wie sich das denn so anfühlt, oder um Fotos vor der Temperaturanzeige zu machen?

Es ist brandgefährlich hier. Der Death Valley National Park ist ungefähr so gross wie Schleswig-Holstein, aber es gibt nur drei Tankstellen und so gut wie keinen Handyempfang. Death Valley heisst nicht wegen der Hitze so, sondern weil die Siedler zu Zeiten des Goldrausches nach Abkürzungen auf ihrem Weg nach Kalifornien suchten – und in diesem Tal elendiglich verreckten, weil es quasi unmöglich ist, Hilfe zu holen.

Aufgrund der dünnen Luft wegen der Hitze war es für einen Helikoptereinsatz zu gefährlich, Steve Curry starb.

Das ist bis heute so. Die Reporterin Hayley Smith von der «Los Angeles Times» traf am 19. Juli den 71 Jahre alten Steve Curry im Death Valley, einen erfahrenen Wanderer, mit Hitze vertraut. Er liess sich im Schatten einer Metalltafel fotografieren und plauderte darüber, dass es eine «sehr trockene Hitze» sei an diesem Tag und dass er fürchte, auf dem Rundweg vom Golden Canyon zum Zabriskie Point – bekannt für eine Landschaft, die so aussieht, als wäre man auf dem Mond – nicht mit den jüngeren Wanderern mithalten zu können. Auf die Frage, warum er sich diese Temperaturen antue, antwortete er: «Warum nicht?»

Knapp sechs Stunden nach der Begegnung mit der Reporterin kollabierte er, offenbar wegen der Hitze; ein anderer Wanderer wählte auf dem Handy den Notruf, doch aufgrund der dünnen Luft wegen der Hitze war es für einen Helikoptereinsatz zu gefährlich. Curry starb. Seine Ehefrau Rima sagte der «Times»: «Er ist gestorben bei dem, was er schon immer geliebt hat: wandern in der Natur.» Für die Reporterin Smith fühlte sich das anders an, sie schrieb ein paar Tage später: «Ich habe nach der Hölle auf Erden gesucht. Was ich gefunden habe, wird mich für immer verfolgen.»

Die Ranger des Nationalparks hoffen, dass Currys Tod ein abschreckendes Beispiel ist für Klimawandel-Gaffer. Es könnte natürlich sein, dass es bei der Hoffnung bleibt – angesichts dessen, dass sich Leute fürs Foto vor der Anzeigetafel in Furnace Creek, dem heissesten Ort auf der Erde im Tal des Todes, auch mal eine Pelzjacke anziehen.



