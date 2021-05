Herr Hofmeier, wie lief das Geschäft im letzten Winter?

Das Geschäftsergebnis für das vergangene Jahr ist stark beeinflusst vom Winter. Es fiel unterdurchschnittlich aus, weil der Winter 2019/20 der mildeste der letzten 20 Jahre war. Dadurch resultierte auch ein rekordtiefer Absatz für Auftausalz. Zum Vergleich: Im Januar dieses Jahres wurde in der Schweiz so viel Salz benötigt wie noch nie, nämlich 111’000 Tonnen Auftausalz. Im Januar 2020 waren es 9000 Tonnen gewesen. Wir wissen also schon jetzt, dass das nächste Geschäftsjahr deutlich besser ausfallen wird. Wäre der Absatz im Dezember 2020 nicht hoch gewesen, hätte erstmals in der Geschichte der Schweizer Salinen eine rote Null resultiert.