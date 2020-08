Jossi Wieler, herzlichen Glückwunsch zum Schweizer Grand Prix Theater / Hans-Reinhart-Ring 2020!

Vielen Dank! Ich war sehr überrascht, zumal ich ja meinen Tätigkeitsfokus schon lange in Deutschland habe. Den Reinhart-Ring haben grosse Künstler wie Bruno Ganz oder Lisa della Casa erhalten, auch der jüngst verstorbene Werner Düggelin, den ich sehr verehrte. Dass ich in dieser Reihe stehen darf, macht mich dankbar und stolz. Eines darf man aber nicht vergessen: Das Theater, vor allem das Musiktheater, ist die kollektivste aller Künste; der Preis geht ebenso an alle Wegbegleiter. Es ist die Kunst des Live-Moments, in dem man gemeinsam etwas zum Klingen bringt.