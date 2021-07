Leitartikel zur Basler Pandemie-Bewältigung – In der Krise war Thomas Weber besser als Lukas Engelberger Basel-Stadt und -land haben 17 Monate Corona gut gemeistert. Aber der Kantönligeist belastet die Region über die zwei Seuchenjahre hinaus. Meinung Marcel Rohr

Am gleichen Tisch, aber selten einer Meinung: Lukas Engelberger (l.) und Amtskollege Thomas Weber. Foto: Nicole Pont

Der 20. November 2020 gilt bis heute als einer der schwärzesten Tage in der Corona-Krise. Die Fallzahlen schossen durch die Decke, die Spitäler füllten sich mit Patienten, besorgte Virologen zählten stündlich die Toten. An jenem Freitag verhängte Lukas Engelberger einen Mini-Lockdown über der Stadt. Der Regierungsrat liess alle Bars und Beizen schliessen, was die lokale Gastroszene mit Wut und Unverständnis quittierte. Die zweite Welle schien Basel – wie die ganze Schweiz – förmlich zu überfluten. Weil man schlicht nicht vorbereitet war.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Unter die Krisenstimmung mischte sich schnell der Ärger der Nachbarn, denn Engelbergers Entscheidung war ein Alleingang. Weder sein Amtskollege in Liestal, SVP-Mann Thomas Weber, noch die Vertreter in Südbaden oder im Elsass waren informiert. Während in der Stadt alles geschlossen war, speiste man halt ein paar Hundert Meter weiter im Baselbiet im Lokal. Kantönligeist pur.