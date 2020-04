Bauernhof-Ferien in Italien – In der Krise spendieren die Gäste Heuballen Mit Ideen bringt die Tochter von Fussball-Legende Karl Odermatt ihren Reiterhof in der Toskana über die Runden. Im Agriturismo wäre Social Distancing kein Problem. Christoph Ammann

Auf den Weiden rund um den Agriturismo-Betrieb Casa Bivignano tummeln sich insgesamt 21 Pferde und Maultiere. Foto: PD

Als die Basler Fasnacht abgesagt wurde, kündigte sich definitiv Unheil an. «Wir konnten es kaum glauben», sagt Patricia Wanner-Odermatt. Die 50-Jährige und ihr Mann Stephan (55) sind eingefleischte Fasnächtler, gut vernetzt in den Cliquen und meistens dabei am Morgestraich – obwohl sie seit zwölf Jahren in der Toskana leben, im wildromantischen Hügelland bei Arezzo.