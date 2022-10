Dante am Schauspielhaus Zürich – In der Hölle des Lebens trifft Britney Spears auf Dante Der Zürcher Hausregisseur Christopher Rüping hat am Pfauen die Klage über die Endlichkeit mit einem tollen Ensemble in eine tröstlich beschwingte Form gegossen. Alexandra Kedves

Wie nah darf man sich kommen, wie physisch sich ausdrücken? Das fragen sich Damian Rebgetz (Mitte), Anne Rietmeijer (links) und William Cooper. Foto: Jörg Brüggemann / Ostkreuz

Die Leichtigkeit des Scheins ist bei Christopher Rüping nicht unerträglich, sondern flockig. Er tupft Theaterwelten hin wie ein zartes pointillistisches Bild, auch wenn sie zugleich schwierige Fragen verhandeln wie jüngst in «Border» Zugehörigkeit und Aussenseitertum oder nun in «Das neue Leben» das Ringen um Trost angesichts von Endlichkeit und verpassten Gelegenheiten.

Der volle Titel des rund zweistündigen Stücks heisst «Das neue Leben – Where Do We Go from Here», frei nach Dante Alighieri, Meat Loaf und Britney Spears, und verbindet damit ein Frühwerk Dantes («La vita nuova», ca. 1293) mit Pop-Lyrics. Und zwar so, wie der ganze Abend es tut: völlig unverkrampft. Überzeugend. Darum lautet eine Antwort auf die Frage des Stücks «Wohin gehen wir von hier?» auch: nach Berlin. Diese vom Zürcher Hausregisseur in Bochum erarbeitete Inszenierung schaffte es im Frühling 2022 ans Berliner Theatertreffen, zur deutschsprachigen Auswahl der Besten, und ist jetzt in Zürich zu sehen.

Dante erzählt, wie er sich als 9-Jähriger in ein gleichaltriges Mädchen in blutrotem Kleidchen verliebt, wie sein Sehnen ihn über Jahre total beherrscht und er seiner Beatrice heimlich zahlreiche Sonette widmet – die sich auch in seinem Büchlein finden –, bis über ihren Tod mit 24 Jahren hinaus. Mit dem ersten Treffen begann sein neues Leben, doch die Angebetete, historisch wohl Beatrice Portinari, hat nie von seiner Liebe erfahren.

Das neue Leben ist auch ein Gang durch die Hölle in der Inszenierung «Das neue Leben» von Christopher Rüping. Mit dabei: Das Geisterklavier. Foto: Jörg Brüggemann / Ostkreuz

«Aber warum nicht?», fragt Schauspieler William Cooper. «Warum sagst dus nicht, hm? Sags doch einfach. Spucks aus.» Es geht nicht, egal, wer es probiert: der australische Performer Damian Rebgetz, die deutsche Schauspielerin Henni Jörissen (sie war lange in Zürich engagiert) oder die niederländische Schauspielerin Anne Rietmeijer.

Sie alle spielen wechselnd Schmerz, Hingabe und Aufbegehren, wenn sie, in ihrer mittelalterlich inspirierten Kinderkleidung, den Tuniken, den weiten Hosen, mal den heranwachsenden Dante geben, mal die verzweifelte Britney. Sie thematisieren ihr Tun-als-ob und stecken doch wunderbar mittendrin.

Dem zunehmend grandios agierenden Ensemble gibt das automatische Klavier, geisterhaft und geradezu augenzwinkernd, bisweilen Kontra. Dann wieder begleitet es die vier süffig, wenn sie, als zerquälte Solisten oder im Katzenchor, Meat Loafs «I Would Do Anything for Love (But I Won’t Do That)» intonieren, Britneys «Baby One More Time» oder Natasha Bedingfields «These Words». Da presst etwa Rietmeijer Bedingfields «I love you, I love you, I love you» aus sich heraus, jenes Weh, das Dante kultiviert und in Poemen zelebriert hat. Die Erfüllung seiner Liebe wäre der Tod seiner Kunst gewesen, sinniert das Ensemble später.

Zum Mitschwelgen

Und Rüping bleibt nicht beim Frühwerk stehen, sondern ergänzt die Suche nach der verlorenen Chance noch um Dantes «Divina Commedia». Erst durchwandern die vier die Höllenkreise, die von Bühnenbildner Peter Baur mit einer gnadenlos rotierenden Leuchtbake bestückt wurden. Ein bildsprachlich umwerfendes, dramaturgisch jedoch ein wenig längliches Intermezzo. Schliesslich landen sie im Paradies bei der gealterten Beatrice: ein Schauspielfest für die 76-jährige Belgierin Viviane De Muynck.

Sie haut schon mal selbstironisch einen «Kalenderspruch» heraus wie «Das ganze Leben ist ein Lauf zum Tode». Denn sie hasst Sentimentalitäten. Aber als die fünf dann im Finale gemeinsam Danger Dan singen – «wir zerfall’n zu Staub, wir werden zu Asche», aber eben, «heute nicht» – da, ja, da will man, kurz getröstet, einfach mitschwelgen.

