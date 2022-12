Aufruf zum Handeln – «In der Europapolitik hat sich der Wind gedreht» Die Baselbieter Alt-Nationalrätin Kathrin Amacker ist überzeugt, dass der Bundesrat diesmal nicht zur Tagesordnung übergehen kann. Hinter dem Aufruf stehen 197 Prominente und 80 Organisationen. Thomas Dähler

Sie koordiniert den breitesten Aufruf zum Handeln, seit der Bundesrat die Verhandlungen mit der EU abgebrochen hat: Kathrin Amacker, frühere Baselbieter Nationalrätin. Foto: Nicole Pont

Am 6. Dezember sind es 30 Jahre her, dass die Schweiz in einer knapp ausgegangenen Abstimmung den Beitritt zum EWR abgelehnt hat. Den Jahrestag nimmt die Plattform Schweiz-Europa zum Anlass, in einem ungewöhnlichen Aufruf vom Bundesrat zu verlangen, den Stillstand in der Europapolitik unverzüglich zu beenden. 197 Persönlichkeiten und 80 Organisationen stehen hinter der Aktion, darunter 8 ehemalige Bundesratsmitglieder.