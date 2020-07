Corona-Fälle in Basel – In der Bevölkerungsstatistik hinterlässt Covid-19 keine Spuren Noch vor wenigen Wochen waren Todes- und Krankheitsfälle heiss diskutiert und galten als Richtschnur für viele Restriktionsmassnahmen. In den Daten lässt sich die Epidemie jedoch nicht erkennen. Mischa Hauswirth

In der ganzen Schweiz gab es Covid-19-Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden mussten. Auch Todesfälle sind zu beklagen. In der Basler Statistik allerdings zeigt sich das nicht. Foto: Tamedia-Archiv/Yvain Genevay

In einigen Szenarien verglichen Protagonisten die Corona-Epidemie mit der Pest oder der Spanischen Grippe, die Tausende von Toten forderten. In der jüngsten Basler Bevölkerungsstatistik jedoch hat der Sars-Erreger mit der Krankheit Covid-19 bislang keine Spur hinterlassen. «Das Statistische Amt und das Expertengremium sehen keinen Grund, zum jetzigen Zeitpunkt mögliche Effekte von Covid-19 in die Hypothesen einzubauen», schreibt das Statistische Amt in einer Mitteilung. «Aus heutiger Sicht sind die Folgen der Pandemie zu ungewiss, um mögliche Auswirkungen auf die Hypothesen der Szenarien abzuleiten», heisst es weiter. «Bei vielen möglicherweise beeinflussten Parametern der Szenarien, beispielsweise Geburten, Wohnflächenverbrauch oder Bautätigkeit sind die Folgen der Pandemie derzeit nicht absehbar oder nicht messbar.» Allerdings: Im kommenden Jahr sollen die Daten diesbezüglich neu analysiert werden.

Auch bei dem oft von den Pandemie-Restriktionsanhängern ins Feld geführten Argument der «Übersterblichkeit» kann die Statistik zurzeit keinen Ausschlag nach oben feststellen. «Im Moment bietet die kumulierte Sterblichkeit im Jahr 2020 im Kanton keinen Anlass, von der bisherigen Methode zur Bestimmung der Hypothesen zur Lebenserwartung abzuweichen.» Das Statistische Amt hat wie alle Jahre die Daten angeschaut, um die Bevölkerungsentwicklung einzuschätzen.

Sterblichkeit ist «eine relative Zahl»

Im Departement von Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (CVP), der die Behördenmassnahmen immer an vorderster Front vertreten hat, ist man bezüglich der Sterblichkeitsrate und damit der messbaren Gefahr mittlerweile ebenfalls zurückhaltender. «Die Letalität gibt in der Epidemiologie den Anteil der verstorbenen Personen an der Gesamtzahl der an einer spezifischen Krankheit erkrankten Personen an», sagt Anne Tschudin, Sprecherin des Gesundheitsdepartementes Basel-Stadt, auf Anfrage. «Die Letalität ist also eine Rate beziehungsweise eine relative Zahl.»

Um diese Zahl zu errechnen, nehmen die Mitarbeiter von Lukas Engelberger die Zahl der erkrankten Personen, also jene, die mittels eines Abstriches positiv getestet wurden, und setzen die Positiv-Getesteten mit jenen Menschen in ein Verhältnis, die positiv waren und verstarben. In der Fachsprache reden deshalb Experten auch von einer Todesrate unter bestätigten Fällen im Gegensatz zur Todesrate unter allen Infizierten. So kam vergangene Woche Basel-Stadt auf eine Todesfallquote von fünf Prozent.

Doch diese Zahl ist mit Vorsicht zu geniessen und entspricht kaum der Wirklichkeit: Denn wie viele tatsächlich infiziert sind, weiss niemand, und Basel-Stadt rechnet die Dunkelziffer nicht mit ein. Basel-Landschaft hat am Dienstag Resultate einer Studie veröffentlicht, die zum Schluss kommt, dass in der Schweiz bis 80 Prozent der erkrankten Personen nur an schwachen Symptomen leiden. Selbst bei den Todesfällen ist ungewiss, wie viele tatsächlich am Virus oder den Folgen sterben: «Es wird hier nicht weiter differenziert, inwiefern die Infektion letztlich ausschlaggebend war für den tödlichen Verlauf», sagt Tschudin. «Dies dürfte in vielen Fällen auch kaum mit genügender Sicherheit zu definieren sein.»