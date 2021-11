Vorwürfe gegen Klinikdirektor – In der Bauchdecke klaffte über Wochen ein Loch Traumatisierte Patienten, mehrere Konkurse – und ein Polizeieinsatz in einer Zürcher Privatklinik. Die unglaubliche Geschichte des Dr. Sebastian V., der jegliche Anschuldigungen von sich weist. Catherine Boss Roland Gamp , Leo Eiholzer

Noch heute erschüttert der Anblick der Bauchwunde die Patientin. Foto: Sabina Bobst

«Wie nennt man das? Unterlassene Hilfeleistung? Passive Körperverletzung?», fragt eine enttäuschte Patientin ihren Chirurgen in einem Brief. Sie hat Sebastian V. vertraut und liess sich den Bauch operativ verschönern. Der Arzt habe versprochen, es werde «ganz easy». Doch nach dem Eingriff ergeben sich Komplikationen, sie muss 24-mal in die Klinik, trotzdem tropft weiterhin Flüssigkeit aus der Wunde. Auf Hilferufe der Patientin reagiert V. nach einer Weile nicht mehr, er beantwortet weder Anrufe noch SMS, wie sie dieser Zeitung erzählt.

Für eine dreiteilige Serie zu diesem Fall hat das Recherchedesk von Tamedia Bankauszüge, Betreibungsunterlagen, Urteile und Mails studiert. Und Gespräche mit Betroffenen und dem Chirurgen selbst geführt. Das Erstaunliche: Der Zürcher Arzt hinterlässt ein Desaster nach dem anderen – und macht einfach weiter.