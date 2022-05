Schön wohnen mit Vierbeinern – In der Basler Innenstadt gibt es jetzt einen Laden nur für Hunde Scarlett Palmeri und ihre 15-jährige Hündin Nera schmeissen am Nadelberg 41 seit neustem Nerineri: einen Laden für jedwelches Hundezubehör. Vom ästhetischen Hundereisebett bis zum Hundegutzi-Backblech lässt sich dort fast alles aufspüren. Julia Gisi

Der erste Laden seiner Art in Basel: Nerineri von Scarlett Palmeri – hier mit ihrer Hundedame Nera. Foto: Nicole Pont

Vorsicht: Die Brezeln, die im neuen Laden von Scarlett Palmeri auf dem Tresen zum Verkauf angeboten werden, verlocken so richtig zum Reinbeissen. Es gibt da nur ein Problem: Sie sind nicht für den Verzehr gedacht, zumindest nicht für den menschlichen. Hunde hingegen können beherzt ihre Zähne darin versenken – die Snacks mit Erdnussbutter sind für sie konzipiert, obwohl sie aussehen wie für Menschen. Im Nerineri, das Mitte Mai seine Pforten am Nadelberg 41 eröffnet hat, dreht sich alles um die Vierbeiner. Es ist der erste Laden seiner Art in der Basler Innenstadt.