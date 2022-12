Mentale Probleme im Sport – In der Abwärtsspirale gefangen Dominic Zwerger und Gilles Senn sind zwei 26-jährige Eishockeyspieler mit guten Karrieren. Doch plötzlich erlebten sie dunkle Stunden. Am Spengler-Cup erzählen sie. Kristian Kapp

Beim Spengler-Cup kann wieder gelacht werden: Davos-Goalie Gilles Senn (rechts) und Ambri-Stürmer Dominic Zwerger haben keine einfachen Zeiten hinter sich. Foto: Melanie Duchene (Keystone)

Als Gilles Senn und Dominic Zwerger an ihrem persönlichen mentalen Tiefpunkt angekommen waren, zeigte sich dies auf komplett unterschiedliche Weise. Was beiden gemein war: Ihre Reaktionen dürften von Aussenstehenden kaum als nachvollziehbar empfunden werden. Zwei 26-jährige Profisportler, die ihren Traum vom Eishockey auf höchstem Niveau leben können. Doch dann schliesst sich der eine ganze Sonntage lang zu Hause ein, will niemanden mehr sehen und ist überzeugt, wieder einmal alle enttäuscht zu haben: Fans, Familie, Mitspieler. Den anderen überfallen schwere Panikattacken, an mehreren Abenden ist er sicher, die Nacht nicht zu überleben.