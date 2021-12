Basler Brauerei eröffnet Dependance – In den Ziegelhof-Gemäuern wird wieder gezwickelt Unser Bier belebt die reiche Brauereigeschichte Liestals neu. Am Mittwoch weihte die Basler Brauerei das neue Sudhaus ein – mitsamt Fasslager und Zwickelkeller. Vor allem die trendigen Craftbiere entstehen fortan hier. Lucas Huber

Lassen die Bier-Tradition in Liestal aufleben (v.l.): David Regenass (Bierbrauer), Luzius Bosshard (Geschäftsführer «Unser Bier»), Fabian Wetter (Unser-Bier-VR-Präsident) und Istvan Akos (Unser-Bier-Gründer und VR). Foto: Kostas Maros

Liestal ist Heimat so mancher Tradition: Banntag, Chienbäse, you name it. Eine weitere ist das Zwickeln. Damals, als noch Liestaler das Ziegelhof brauten und nicht Luzerner in niederländischen Diensten, wurde in Liestal gezwickelt, was das Zeug hielt. Jeden Freitag gingen, ja pilgerten die Liestaler Mannen regelrecht in den Zwickelkeller auf dem Ziegelhof-Areal, um das Wochenende einzuläuten, ihre Zweiliterkaraffen zu füllen und natürlich das eine oder andere zu heben. Oder eben: zu zwickeln.

Mit der Schliessung der Brauerei 2006 war es auch ums Zwickeln geschehen. Nun erlebt die Tradition allerdings eine waschechte Wiederbelebung. Eigentlich sollte der Zwickelbetrieb bereits diesen Freitag wieder aufgenommen werden, das eigens dafür kreierte Zwickelbier namens «Öises Zwickel» wäre jedenfalls zapfbereit. Doch Pandemien sind und bleiben flatterhaft. «Wir werden mit dem Zwickeln aber so bald wie möglich starten.»