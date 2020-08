Das prächtige PortalStadtjäger – In den Pranken eines Löwen In der Wartenbergstrasse erinnert ein Haus mit Familienwappen an den dort wohnhaft gewesenen Architekten Wilhelm Bernoulli. Dominik Heitz

Detailliert in Stein gehauener Löwe mit Lorbeerzweig: Das Wappen der Familie Bernoulli. Foto: Dominik Heitz

Die Treppe schwingt sich elegant zum Portal hoch, das mit zwei Säulen geschmückt ist, sodass die Eintretenden einen erhabenen Auftritt geniessen dürfen. Ornamentfriesen und weiss-goldene Gitter an Balkon und Treppengeländer bereichern das Äussere dieses herrschaftlichen Baus, sodass das Reiheneinfamilienhaus durchaus als das prächtigste in der Wartenbergstrasse angesehen werden darf. Es trägt die Nummer 11, und zu seinem Anwesen gehören auch eine Kutscherwohnung und Stallungen am St. Alban-Ring 222.

Was den zwischen 1903 und 1904 entstandenen Bau mit seinem villenartigen Charakter erst recht zu etwas Edlem macht, ist das detailliert in Stein gehauene Wappen über dem Eingang; ein Kennzeichen, das für Häuser aus jener Zeit nicht unüblich ist. Es zeigt – eingefasst von einem neubarocken Rahmen – einen Löwen, der in seinen Pranken einen Lorbeerzweig hält. Was hat das zu bedeuten?

Der Lorbeer steht für Ehre, Ruhm und Sieg, der Löwe für Mut und Königlichkeit. Doch handelt es sich hier nicht um irgendein Fantasiemotiv, das uns etwas Royales vorspielen will, sondern um das Wappen der Familie Bernoulli. Denn die Bewohner dieses Hauses waren Wilhelm Bernoulli-Vischer, seine Frau Olga, seine zwei Kinder – und Bedienstete.

Wilhelm Bernoulli war nicht nur der Bewohner dieses herrschaftlichen Hauses – nein, er hatte es auch nach seinen Plänen bauen lassen.

Wilhelm Bernoulli (1869–1909) war nicht nur der Bewohner dieses herrschaftlichen Hauses – nein, er hatte es auch nach seinen Plänen bauen lassen. Der älteste Sohn von Grossrat und Kaufmann Wilhelm Leonhard Bernoulli sowie Jeannette Freiin von Tann war nämlich Architekt. Er hatte nach dem Gymnasium eine Maurerlehre in der Firma des Bauunternehmers Rudolf Linder begonnen, sich anschliessend an den technischen Hochschulen in Berlin und München weitergebildet und 1893 das Baugeschäft des Architekten Remigius Merian übernommen. Nur ein Jahr später unterbrach er seine berufliche Laufbahn, reiste nach Palästina und Jerusalem und beteiligte sich an Ausgrabungen in Palmyra, einer antiken Oasenstadt in Syrien.

Bernoullis fruchtbare Zeit als Architekt begann 1895, als er sich mit Alfred Romang während zwölf Jahren zum Architekturbüro Romang & Bernoulli zusammenschloss: An der Bundesstrasse 17 bis 21 entstanden drei Einfamilienhäuser, die in einem dreigeschossigen Palais zusammengefasst sind. Und originell zeigt sich etwa die Privatklinik am Petersgraben 11, die im Auftrag des Arztes Carl Hägler-Passavant enstand. Das grösste Gebäude aber, das Romang & Bernoulli in Basel schufen, ist das 1905 eröffnete Warenhaus am Marktplatz des jüdischen Kaufmanns Julius Brann – bekannt unter dem Namen Globus. Zwei Jahre später trennte sich Bernoulli von Romang und spannte mit Otto Wenk aus Riehen zusammen.

Nur fünf Jahre lang konnte Wilhelm Bernoulli sein 15-Zimmer-Haus an der Wartenbergstrasse geniessen, dann starb er nach einer kurzen Krankheit. Er war noch keine 40 Jahre alt.