Die abgesagte Landkultur – In den Mehrzweckhallen gehen die Lichter aus Die Dorftheater und Turnerabende im Oberbaselbiet und im oberen Fricktal sind in diesem Winter alle abgesagt. Ein treues Publikum geht leer aus. Thomas Gubler

Impressionen aus dem Kienberger Dorftheater: «Ausser Kontrolle» (2015). Foto: Theaterfreunde Kienberg

Vielleicht sind sie ja nicht systemrelevant, und Anhänger der «hohen Kultur» mögen die Nase rümpfen. Nichtsdestotrotz sind sie auf dem Lande beliebt und können auf eine grosse Fangemeinde zählen. Und hin und wieder «verirrt» sich sogar ein Städter in ein Dorftheater oder an einen Turnerabend in einer ländlichen Mehrzweckhalle (MZH). Denn Letztere dienen nicht nur der körperlichen Ertüchtigung, sondern eben auch dem ländlichen Kulturleben. Doch diesen Winter ist auch hier Corona-bedingt nichts wie in anderen Jahren: In den MZH brennt abends kein Licht. Theater- und Gesangsproben finden nicht statt.