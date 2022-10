Fabian Frei über seine Situation – «In den letzten Wochen hatte ich mal eine etwas andere Perspektive» Vor dem Rückspiel gegen Slovan Bratislava äussert sich der FCB-Captain erstmals zu seiner jüngsten Rolle als prominenter Ersatzspieler. Tilman Pauls

FCB-Captain Fabian Frei während der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Slovan Bratislava. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Vor dem Abflug nach Bratislava gibt der FC Basel bekannt, welcher Spieler am frühen Abend neben Trainer Alex Frei in der obligatorischen Pressekonferenz der Uefa sitzen wird. Und der Name kommt dann doch ein bisschen überraschend: Fabian Frei.

In den letzten Wochen war der Basler Captain zum ersten Mal das, was er in seiner Zeit beim FCB eigentlich nie war: verzichtbar. Während er in der Conference League oder im Cup gegen Aarau in der Startelf stand, blieb ihm in der Liga zuletzt oft nur die Bank.

Öffentlich geäussert hat sich Frei in all den Wochen nie zu seiner ungewohnten Situation. Bis zu diesem Mediengespräch in Bratislava, wo sein Trainer bereits angekündigt hat, dass Frei am Donnerstagabend gegen Slovan vermutlich spielen wird.

Fabian Frei, wie würden Sie Ihre Situation in den vergangenen Wochen beschreiben? Es war mal etwas Neues. Normalerweise bin ich es ja gewöhnt, meistens auf dem Platz zu stehen. In den letzten Wochen hatte ich mal eine etwas andere Perspektive. Und abschliessend kann ich sagen: Auf dem Platz gefällt es mir besser.

Wie sind Sie mit dieser ungewohnten Situation umgegangen? Der Trainer hat mit mir geredet und hat mir die Gründe mitgeteilt. Damit war die Sache für mich geritzt. Ob ich es verstehe oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle. Als Spieler hat man das zu akzeptieren.

Haben Sie in den vergangenen Wochen etwas anders gemacht? Haben Sie zum Beispiel vermehrt an Ihrer Fitness gearbeitet? Ich habe den Trainer gefragt, woran es liegt. Er hat mir eine Antwort gegeben und dann versucht man natürlich, das zu ändern.

Ich kann mir Ihre Antwort schon denken, aber ich versuche es trotzdem: Können Sie uns die Gründe des Trainers nennen? Nein.

Wie haben Sie das Gerede und die Äusserungen in den Medien wahrgenommen? Was haben Sie darüber gedacht? Um ehrlich zu sein: Was Sie geschrieben haben, das ist mir egal. Was mir hingegen nicht egal war, war, dass ich nicht gespielt habe. Ich bin nicht Profi geworden, um dann am Ende nicht zu spielen und auf der Bank zu sitzen.

Hatte Ihre verringerte Spielzeit einen Einfluss auf Ihre Rolle als Captain? Nein, das hat eigentlich keinen grossen Einfluss. Du wirst ja Captain, weil du ein Vorbild für deine Mitspieler bist. Mit Leistung vorneweg zu gehen, das wird in so einer Situation natürlich schwieriger. Aber ein offenes Ohr haben und Bindeglied sein, das kannst du auch, wenn du nicht immer spielst.

Alex Frei sagte, dass er und sein Staff Sie wieder auf das alte Level bringen wollen. Sind Sie einverstanden damit, dass Sie zuletzt nicht immer an Ihrem persönlichen Maximum waren? Ja, zumindest nicht in der Regelmässigkeit. Ich war immer mal wieder am Maximum, aber nicht konstant auf dem Niveau, auf dem ich selbst gerne spielen würde. Doch wie gesagt: Man kann zwischendurch ja auch mal anderer Meinung sein. Das ist kein Problem.

Wie sehen Sie die Perspektive, wenn Sie nach vorne blicken? Sind Sie zuversichtlich, dass Sie bald wieder ein Stammspieler sind? (Fragt den Übersetzer, was «Ja» auf Slowakisch heisst) Áno.

Wie war in der letzten Zeit Ihr Austausch mit Nationaltrainer Murat Yakin? Haben Sie Angst, dass Ihre Situation auch Auswirkungen auf die WM haben könnte? Nein, Angst habe ich nie gehabt. Erstens, weil ich weiss, was ich kann. Zweitens, weil auch Murat Yakin weiss, was ich kann. Und drittens… das habe ich gerade vergessen. Ah, nein, der dritte Grund ist, dass ich immer schon gesagt habe, dass es kein Weltuntergang ist, wenn ich nicht an die WM fahre.

Die Pressekonferenz im Bauch des Slovan-Stadions geht weiter, jetzt ist Trainer Alex Frei an der Reihe. Und er kommt wenig später nochmal auf das Thema zurück, als er nach seinem Captain gefragt wird. «Ich weiss, dass Fabi einen schwierigen Stand hatte, das war mir bewusst», sagt Alex Frei, «aber die letzten Reaktionen auf dem Platz waren so, wie ich mir das vorstelle. Fabi ist ein Spieler, den musst du manchmal ein bisschen provozieren.»

Eine letzte Frage noch zu dem Thema, dieses Mal wieder an den FCB-Captain. Ob er das auch so sehe, ob man ihm manchmal wirklich etwas provozieren müsse. Fabian Frei antwortet: «Alles, was der Trainer sagt, stimmt. Immer.»

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

