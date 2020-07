FCB vor Thun-Spiel – In den letzten Tagen Am Montag endet für den FCB die Super-League-Saison. Wann das Engagement von Marcel Koller am Rheinknie abläuft, ist hingegen nach wie vor unklar. Dominic Willimann

Marcel Koller sagt, dass seine Zukunft in Basel noch nicht geklärt sei. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Seit Sonntag herrscht zumindest in einer Sache Klarheit: Meister kann der FC Basel in dieser Super-League-Saison nicht mehr werden. Was auch bedeutet, dass sich der Vertrag mit Trainer Marcel Koller nicht automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Da der FCB zum Sparen gezwungen ist, deutet alles darauf hin, dass es auf der Trainerbank zu einem Wechsel und folglich zu einer kostengünstigeren Lösung kommt.