Beat Jans über seine Dilemmas - «In den letzten 17 Jahren bin ich sicher zehnmal in die USA geflogen»

Regierungspräsident Beat Jans (SP) will Basel zur Klimahauptstadt Europas machen. Er weiss jedoch, dass er selbst nicht über alle Zweifel erhaben ist, was seinen CO₂-Fussabdruck angeht.

Herr Jans, Sie möchten Basel-Stadt zur Klimahauptstadt von Europa machen. Wie konsequent sind Sie selbst? Wie viel fliegen Sie?

Ich bin seit 17 Jahren mit einer Amerikanerin verheiratet. Das ist eine wunderbare Beziehung, die ich in keinster Art und Weise bereue. Doch hat sich mein Klima-Fussabdruck dadurch verändert. In den letzten 17 Jahren bin ich sicher zehnmal in die USA geflogen. Tracy, meine Frau, sagt zwar, dass sich ihre Ökobilanz umgekehrt massiv gebessert habe, da sie in den USA ein Auto besessen hat und viel mehr geflogen ist. Trotzdem habe ich jedes Mal ein schlechtes Gefühl, wenn wir ins Flugzeug steigen, und wünsche mir, dass Fliegen umweltfreundlicher wird. Synthetische Treibstoffe schaffen da eine Möglichkeit, aber natürlich wird es noch lange dauern, bis das Fliegen weniger umweltschädlich ist.