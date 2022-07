In den Combinos ist es am wärmsten

In einem Tram der BVB ist es am Donnerstag über 38 Grad warm geworden. Am kühlsten fährt es sich in den Flexities der BVB und den Tangos der BLT. Der Unterschied zur Aussentemperatur beträgt maximal fünf Grad. Diese Differenz soll bewusst nicht überschritten werden.