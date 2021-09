Chaos in den Schulen – In den beiden Basel sind 800 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne Auf den nötigen Fernunterricht sind die Lehrerinnen und Lehrer allerdings nicht vorbereitet. Den Kindern und Jugendlichen drohen Lernrückstände. Andrea Schuhmacher , Seraina Graf

Mehr und mehr Kinder werden nach positiven Tests in den Schulen in Quarantäne geschickt. Foto: Nicole Philipp

Die Hoffnung der Behörden, der Eltern und Kinder war, nach den Sommerferien in den normalen Schulunterricht zurückzukehren. Doch so ist es nicht gekommen: Die Zahl der Infizierten an den Schulen nimmt stark zu. Erst am Montag mussten in Lenzburg drei Schulhäuser geschlossen werden, 607 Schülerinnen und Schüler befinden sich seither in Quarantäne. Insgesamt sind im Kanton Aargau rund 1000 Jugendliche und Kinder derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Kanton Baselland sind es 425 (Stand 6. September) und 406 (Stand 3. September) im Kanton Basel-Stadt. Besonders stark betroffen sind die Primarschulen: Im Baselbiet sind 266 Kinder zu Hause, im Stadtkanton 309. Kinder erkranken zwar selten schwer an Covid-19, aber die Quarantäne hat für sie und deren Eltern einschneidende Konsequenzen. Während Jugendliche sich teils selbst beschäftigen können, brauchen Kinder Unterstützung. Sei es durch die Lehrkraft oder durch einen Elternteil, der dann ebenfalls zu Hause bleiben muss.