Brand in Pratteln – «In das Haus stieg immer wieder Gesindel ein» Ein leer stehendes Haus an der Rheinstrasse stand am Samstagabend in Brand. Wie der Hauseigentümer erklärt, sind dort immer wieder Fremde ein und aus gegangen. Martin Regenass

Die Baselbieter Kantonspolizei stellt Brandstiftung ins Zentrum der Ermittlungen. Foto: Kantonspolizei Basel-Landschaft

Am Samstagabend ging bei der Einsatzzentrale der Polizei Basel-Landschaft kurz nach 20.45 Uhr ein Notruf ein: Das Haus an der Rheinstrasse 42 in Pratteln brenne. Als die Polizei eintraf, so heisst es in einer Mitteilung vom Sonntag, sei das erste von drei Obergeschossen bereits in Vollbrand gestanden und dichter Rauch aus den Fenstern ins Freie gequalmt. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.